Застройщики ХМАО смогут получить новые льготы из-за роста цен на материалы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, подъемный кран, недвижимость, многоквартирный дом, новостройка
Застройщики смогут рассчитывать на продление ряда мер поддержки Фото:

Строительные компании ХМАО смогут рассчитывать на новые льготы. Минстрой РФ предложил продлить антикризисные меры поддержки, которые направлены на помощь застройщикам на фоне подорожания стройматериалов. О том, какие перспективы механизм откроет для Югры URA.RU рассказал эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан.

«Строительные компании смогли сэкономить время и деньги на проведение экспертиз, так как даже когда замена материалов привела к увеличению стоимости выше предельных показателей, экспертиза должна была проводиться бесплатно и в течение 2 недель. Что касается сроков сдачи объектов — антикризисные меры не были направлены на их сверхплановые сокращения, но, как правило, позволили оставаться в плановых сроках, а кое-где и улучшить их», — поясняет эксперт.

Сама мера поддержки предполагает, что изменения в проекте могут утвердить без дополнительной экспертизы. Но при условии, что из-за замены материалов на аналоги (из-за роста цен) строительство не подорожало более чем на 30% и не более 100 миллионов рублей.

«Мера поддержки представляет собой важную антикризисную стратегию, которая позволяет строительным компаниям адаптироваться к текущим экономическим условиям и продолжать работать в условиях повышенных цен на стройматериалы. Важно, однако, обеспечить надлежащий контроль и регулирование для избежания ухудшения качества строительных работ», — добавляет Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что у строителей ХМАО появится новый способ экономии. Компании смогут сократить издержки на исправление проблем на объектах, которые произошли из-за некачественных стройматериалов. Это станет возможным после внедрения цифровой маркировки изделий.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строительные компании ХМАО смогут рассчитывать на новые льготы. Минстрой РФ предложил продлить антикризисные меры поддержки, которые направлены на помощь застройщикам на фоне подорожания стройматериалов. О том, какие перспективы механизм откроет для Югры URA.RU рассказал эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан. «Строительные компании смогли сэкономить время и деньги на проведение экспертиз, так как даже когда замена материалов привела к увеличению стоимости выше предельных показателей, экспертиза должна была проводиться бесплатно и в течение 2 недель. Что касается сроков сдачи объектов — антикризисные меры не были направлены на их сверхплановые сокращения, но, как правило, позволили оставаться в плановых сроках, а кое-где и улучшить их», — поясняет эксперт. Сама мера поддержки предполагает, что изменения в проекте могут утвердить без дополнительной экспертизы. Но при условии, что из-за замены материалов на аналоги (из-за роста цен) строительство не подорожало более чем на 30% и не более 100 миллионов рублей. «Мера поддержки представляет собой важную антикризисную стратегию, которая позволяет строительным компаниям адаптироваться к текущим экономическим условиям и продолжать работать в условиях повышенных цен на стройматериалы. Важно, однако, обеспечить надлежащий контроль и регулирование для избежания ухудшения качества строительных работ», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что у строителей ХМАО появится новый способ экономии. Компании смогут сократить издержки на исправление проблем на объектах, которые произошли из-за некачественных стройматериалов. Это станет возможным после внедрения цифровой маркировки изделий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...