Застройщики ХМАО смогут получить новые льготы из-за роста цен на материалы

Застройщики смогут рассчитывать на продление ряда мер поддержки Фото: Илья Московец © URA.RU

Строительные компании ХМАО смогут рассчитывать на новые льготы. Минстрой РФ предложил продлить антикризисные меры поддержки, которые направлены на помощь застройщикам на фоне подорожания стройматериалов. О том, какие перспективы механизм откроет для Югры URA.RU рассказал эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан.

«Строительные компании смогли сэкономить время и деньги на проведение экспертиз, так как даже когда замена материалов привела к увеличению стоимости выше предельных показателей, экспертиза должна была проводиться бесплатно и в течение 2 недель. Что касается сроков сдачи объектов — антикризисные меры не были направлены на их сверхплановые сокращения, но, как правило, позволили оставаться в плановых сроках, а кое-где и улучшить их», — поясняет эксперт.

Сама мера поддержки предполагает, что изменения в проекте могут утвердить без дополнительной экспертизы. Но при условии, что из-за замены материалов на аналоги (из-за роста цен) строительство не подорожало более чем на 30% и не более 100 миллионов рублей.

«Мера поддержки представляет собой важную антикризисную стратегию, которая позволяет строительным компаниям адаптироваться к текущим экономическим условиям и продолжать работать в условиях повышенных цен на стройматериалы. Важно, однако, обеспечить надлежащий контроль и регулирование для избежания ухудшения качества строительных работ», — добавляет Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что у строителей ХМАО появится новый способ экономии. Компании смогут сократить издержки на исправление проблем на объектах, которые произошли из-за некачественных стройматериалов. Это станет возможным после внедрения цифровой маркировки изделий.