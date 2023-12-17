17 декабря 2023
16 декабря 2023

ХМАО вошел в число регионов лидеров по доступности автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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В расчет брались семьи, способные не только платить кредит, но и обслуживать автомобиль Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место среди регионов России по доступности покупки и обслуживания нового автомобиля. Согласно данным аналитиков, 43,2% югорских семей могут позволить себе приобрести в кредит авто стоимостью миллион рублей.

«Рейтинг по доступности автомобилей в России возглавили регионы Крайнего Севера. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (43,2%) — четвертое место», — передают РИА Новости данные исследования. При этом автомобиль стоимостью 2,6 миллиона рублей смогут себе позволить купить только 16,5% семей.

В основу расчета брались семьи, у которых есть возможность осуществлять ежемесячный платеж при покупке авто в кредит, тратить средства на содержание автомобиля и совершать повседневные расходы. Опередили Югру в рейтинге Чукотка, Магаданская область и ЯНАО.

Жители ХМАО все чаще оформляют покупку авто в кредит. Так за 11 месяцев 2023 года югорчане взяли в 2,4 раза больше кредитов на автомобили, чем за весь прошлый год. По данным ВТБ, в банке оформлено займов на 1,8 млрд рублей на покупку 1,4 тысячи машин.

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Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место среди регионов России по доступности покупки и обслуживания нового автомобиля. Согласно данным аналитиков, 43,2% югорских семей могут позволить себе приобрести в кредит авто стоимостью миллион рублей. «Рейтинг по доступности автомобилей в России возглавили регионы Крайнего Севера. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (43,2%) — четвертое место», — передают РИА Новости данные исследования. При этом автомобиль стоимостью 2,6 миллиона рублей смогут себе позволить купить только 16,5% семей. В основу расчета брались семьи, у которых есть возможность осуществлять ежемесячный платеж при покупке авто в кредит, тратить средства на содержание автомобиля и совершать повседневные расходы. Опередили Югру в рейтинге Чукотка, Магаданская область и ЯНАО. Жители ХМАО все чаще оформляют покупку авто в кредит. Так за 11 месяцев 2023 года югорчане взяли в 2,4 раза больше кредитов на автомобили, чем за весь прошлый год. По данным ВТБ, в банке оформлено займов на 1,8 млрд рублей на покупку 1,4 тысячи машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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