ХМАО вошел в число регионов лидеров по доступности автомобилей

18 декабря 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

В расчет брались семьи, способные не только платить кредит, но и обслуживать автомобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место среди регионов России по доступности покупки и обслуживания нового автомобиля. Согласно данным аналитиков, 43,2% югорских семей могут позволить себе приобрести в кредит авто стоимостью миллион рублей. «Рейтинг по доступности автомобилей в России возглавили регионы Крайнего Севера. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (43,2%) — четвертое место», — передают РИА Новости данные исследования. При этом автомобиль стоимостью 2,6 миллиона рублей смогут себе позволить купить только 16,5% семей. В основу расчета брались семьи, у которых есть возможность осуществлять ежемесячный платеж при покупке авто в кредит, тратить средства на содержание автомобиля и совершать повседневные расходы. Опередили Югру в рейтинге Чукотка, Магаданская область и ЯНАО. Жители ХМАО все чаще оформляют покупку авто в кредит. Так за 11 месяцев 2023 года югорчане взяли в 2,4 раза больше кредитов на автомобили, чем за весь прошлый год. По данным ВТБ, в банке оформлено займов на 1,8 млрд рублей на покупку 1,4 тысячи машин.

Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место среди регионов России по доступности покупки и обслуживания нового автомобиля. Согласно данным аналитиков, 43,2% югорских семей могут позволить себе приобрести в кредит авто стоимостью миллион рублей. «Рейтинг по доступности автомобилей в России возглавили регионы Крайнего Севера. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (43,2%) — четвертое место», — передают РИА Новости данные исследования. При этом автомобиль стоимостью 2,6 миллиона рублей смогут себе позволить купить только 16,5% семей. В основу расчета брались семьи, у которых есть возможность осуществлять ежемесячный платеж при покупке авто в кредит, тратить средства на содержание автомобиля и совершать повседневные расходы. Опередили Югру в рейтинге Чукотка, Магаданская область и ЯНАО. Жители ХМАО все чаще оформляют покупку авто в кредит. Так за 11 месяцев 2023 года югорчане взяли в 2,4 раза больше кредитов на автомобили, чем за весь прошлый год. По данным ВТБ, в банке оформлено займов на 1,8 млрд рублей на покупку 1,4 тысячи машин.