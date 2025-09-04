У челябинцев стартовал горячий сезон для покупки зимних шин

В Челябинске в сентябре началось самое выгодное время для покупки зимних шин. Позаботиться об этом лучше в начале осени, так как магазины в это время предлагают наиболее выгодные условия и широкий ассортимент, сообщили в пресс-службе транспортной компании КИТ.
«В Челябинске по итогам августа 2025 года спрос на перевозку шин по сравнению с июлем по нашим данным вырос на 61%. Также мы фиксируем рост популярности этой услуги и по сравнению с августом 2024 года. Мы понимаем, что своевременная доставка, а значит и смена резины — это не просто вопрос комфорта, но и безопасность на дорогах», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что в Челябинске у 57% покупателей шин наибольшим спросом пользуются шины радиусом 17-18 дюймов, в 35% случаев горожане предпочитают шины для легковых автомобилей популярного радиуса 15-16 дюймов, 8% спроса приходится на R13-14.
При этом более поздней осенью популярных моделей и размеров шин уже не остается, в наличии присутствуют только менее востребованные. Также не стоит переносить покупку до момента, когда температура опустится ниже +7°C. Это не только создает опасность для автомобиля, но и может привести к штрафам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!