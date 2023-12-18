В Нижневартовске увольняется главный дорожник

Директор управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска (ХМАО) Владимир Хвостанцев написал заявление на увольнение. Он планирует уйти в отставку.
«Нынешний директор УпоДХБ Владимир Хвостанцев по собственному желанию написал заявление на увольнение. Сам Хвостанцев оставил эту информацию без комментариев», — пишет NV86.ru.
Директор департамента общественных коммуникаций мэрии Нижневартовска Виктор Мыльников заявил, что он не обладает информацией об отставке Хвостанцева. Также не знает об уходе руководителя заместитель директора УпоДХБ Геннадий Котляров.
Владимир Хвостанцев меньше года возглавляет городское управление по дорожному хозяйству. Он стал руководителем ведомства после скандала с ледовым городком в Нижневартовске.
Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска спустя месяц после отставки прежнего руководителя назначили нового директора МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города». Учреждение прославилось после курьеза с ледяной фигурой Снегурочки, которую окрестили «самой уродливой в России».
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