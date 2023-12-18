18 декабря 2023

В Нижневартовске увольняется главный дорожник

© Служба новостей «URA.RU»
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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, депутат, чиновник, уход, увольнение, коридоры власти
В Нижневартовске за два года поменялось несколько руководителей управления по дорожному хозяйству и благоустройству Фото:

Директор управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска (ХМАО) Владимир Хвостанцев написал заявление на увольнение. Он планирует уйти в отставку.

«Нынешний директор УпоДХБ Владимир Хвостанцев по собственному желанию написал заявление на увольнение. Сам Хвостанцев оставил эту информацию без комментариев», — пишет NV86.ru.

Директор департамента общественных коммуникаций мэрии Нижневартовска Виктор Мыльников заявил, что он не обладает информацией об отставке Хвостанцева. Также не знает об уходе руководителя заместитель директора УпоДХБ Геннадий Котляров.

Владимир Хвостанцев меньше года возглавляет городское управление по дорожному хозяйству. Он стал руководителем ведомства после скандала с ледовым городком в Нижневартовске.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска спустя месяц после отставки прежнего руководителя назначили нового директора МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города». Учреждение прославилось после курьеза с ледяной фигурой Снегурочки, которую окрестили «самой уродливой в России».

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Директор управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска (ХМАО) Владимир Хвостанцев написал заявление на увольнение. Он планирует уйти в отставку. «Нынешний директор УпоДХБ Владимир Хвостанцев по собственному желанию написал заявление на увольнение. Сам Хвостанцев оставил эту информацию без комментариев», — пишет NV86.ru. Директор департамента общественных коммуникаций мэрии Нижневартовска Виктор Мыльников заявил, что он не обладает информацией об отставке Хвостанцева. Также не знает об уходе руководителя заместитель директора УпоДХБ Геннадий Котляров. Владимир Хвостанцев меньше года возглавляет городское управление по дорожному хозяйству. Он стал руководителем ведомства после скандала с ледовым городком в Нижневартовске. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска спустя месяц после отставки прежнего руководителя назначили нового директора МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города». Учреждение прославилось после курьеза с ледяной фигурой Снегурочки, которую окрестили «самой уродливой в России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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