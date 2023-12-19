19 декабря 2023

В Челябинской области выявили гонконгский грипп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Челябинск, больной, грипп, простуда, болезнь, орви, кашель, туберкулез, чих
Грипп особенно опасен для маленьких детей и пожилых граждан Фото:

В Челябинской области выявили случаи гонконгского гриппа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«В Челябинской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Отмечается нарастание вирусов гриппа, в том числе H3N2, а также выявляются возбудители адено-, рино-, бока-, сезонной коронавирусной инфекции и SARS-CoV2». — сообщили в пресс-службе ведомства.

При гонконгском гриппе симптомы болезни проявляются очень быстро. Инкубационный период инфекции длится один-два дня. Болезнь начинается с резкого подъема температуры, головной боли, покраснения глаз, болей в мышцах и суставах, нарушений пищеварения. Тяжелое состояние ощущается на протяжении четырех-пяти дней. Гонконгский грипп особенно опасен для детей первых лет жизни и пожилых людей.

В целом заболеваемость гриппом в регионе растет среди взрослых. Среди детей, наоборот, снижается. Это связано с тем, что в период аномальных морозов дети находились дома и не заражали друг друга.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области выявили случаи гонконгского гриппа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. «В Челябинской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Отмечается нарастание вирусов гриппа, в том числе H3N2, а также выявляются возбудители адено-, рино-, бока-, сезонной коронавирусной инфекции и SARS-CoV2». — сообщили в пресс-службе ведомства. При гонконгском гриппе симптомы болезни проявляются очень быстро. Инкубационный период инфекции длится один-два дня. Болезнь начинается с резкого подъема температуры, головной боли, покраснения глаз, болей в мышцах и суставах, нарушений пищеварения. Тяжелое состояние ощущается на протяжении четырех-пяти дней. Гонконгский грипп особенно опасен для детей первых лет жизни и пожилых людей. В целом заболеваемость гриппом в регионе растет среди взрослых. Среди детей, наоборот, снижается. Это связано с тем, что в период аномальных морозов дети находились дома и не заражали друг друга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...