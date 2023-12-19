В Челябинской области выявили гонконгский грипп

В Челябинской области выявили случаи гонконгского гриппа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
«В Челябинской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Отмечается нарастание вирусов гриппа, в том числе H3N2, а также выявляются возбудители адено-, рино-, бока-, сезонной коронавирусной инфекции и SARS-CoV2». — сообщили в пресс-службе ведомства.
При гонконгском гриппе симптомы болезни проявляются очень быстро. Инкубационный период инфекции длится один-два дня. Болезнь начинается с резкого подъема температуры, головной боли, покраснения глаз, болей в мышцах и суставах, нарушений пищеварения. Тяжелое состояние ощущается на протяжении четырех-пяти дней. Гонконгский грипп особенно опасен для детей первых лет жизни и пожилых людей.
В целом заболеваемость гриппом в регионе растет среди взрослых. Среди детей, наоборот, снижается. Это связано с тем, что в период аномальных морозов дети находились дома и не заражали друг друга.
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