В ХМАО влюбленные стали реже жениться и чаще разводиться

Росстат: в ХМАО увеличилось количество разводов и снизилось количество браков

21 декабря 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Росстат проанализировал данные за 10 месяцев 2023 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с января по октябрь 2023 года количество официально зарегистрированных отношений снизилось на 619, а количество разводов увеличилось на 571. Росстат приводит данные в сравнении с 2022 годом. «В январе—октябре 2023 года в округе официально зарегистрировали отношения 9700 пар, развелись — 8115. В январе—октябре 2022 года — 10319 и 7544 соответственно», — следует из статистического отчета. Несмотря на превышение количества браков над количеством разводов, тенденция все же отрицательная. На 100 заключенных браков приходится 84 развода, против 73 в соответствующем периоде 2022 года. В начале 2023 года в округе наблюдалось преобладание разводов над брачными отношениями. С января по май в Югре официально зарегистрировали отношения 3538 пар, а развелись — 4030. Социологи связывают эту тенденцию с кризисной ситуацией в мире и недавней пандемией коронавируса.

В Ханты-Мансийском автономном округе с января по октябрь 2023 года количество официально зарегистрированных отношений снизилось на 619, а количество разводов увеличилось на 571. Росстат приводит данные в сравнении с 2022 годом. «В январе—октябре 2023 года в округе официально зарегистрировали отношения 9700 пар, развелись — 8115. В январе—октябре 2022 года — 10319 и 7544 соответственно», — следует из статистического отчета. Несмотря на превышение количества браков над количеством разводов, тенденция все же отрицательная. На 100 заключенных браков приходится 84 развода, против 73 в соответствующем периоде 2022 года. В начале 2023 года в округе наблюдалось преобладание разводов над брачными отношениями. С января по май в Югре официально зарегистрировали отношения 3538 пар, а развелись — 4030. Социологи связывают эту тенденцию с кризисной ситуацией в мире и недавней пандемией коронавируса.