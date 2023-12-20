В ХМАО влюбленные стали реже жениться и чаще разводиться

В Ханты-Мансийском автономном округе с января по октябрь 2023 года количество официально зарегистрированных отношений снизилось на 619, а количество разводов увеличилось на 571. Росстат приводит данные в сравнении с 2022 годом.
«В январе—октябре 2023 года в округе официально зарегистрировали отношения 9700 пар, развелись — 8115. В январе—октябре 2022 года — 10319 и 7544 соответственно», — следует из статистического отчета.
Несмотря на превышение количества браков над количеством разводов, тенденция все же отрицательная. На 100 заключенных браков приходится 84 развода, против 73 в соответствующем периоде 2022 года.
В начале 2023 года в округе наблюдалось преобладание разводов над брачными отношениями. С января по май в Югре официально зарегистрировали отношения 3538 пар, а развелись — 4030. Социологи связывают эту тенденцию с кризисной ситуацией в мире и недавней пандемией коронавируса.
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