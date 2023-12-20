20 декабря 2023

В ХМАО влюбленные стали реже жениться и чаще разводиться

Росстат: в ХМАО увеличилось количество разводов и снизилось количество браков
© Служба новостей «URA.RU»
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Росстат проанализировал данные за 10 месяцев 2023 года Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с января по октябрь 2023 года количество официально зарегистрированных отношений снизилось на 619, а количество разводов увеличилось на 571. Росстат приводит данные в сравнении с 2022 годом.

«В январе—октябре 2023 года в округе официально зарегистрировали отношения 9700 пар, развелись — 8115. В январе—октябре 2022 года — 10319 и 7544 соответственно», — следует из статистического отчета.

Несмотря на превышение количества браков над количеством разводов, тенденция все же отрицательная. На 100 заключенных браков приходится 84 развода, против 73 в соответствующем периоде 2022 года.

В начале 2023 года в округе наблюдалось преобладание разводов над брачными отношениями. С января по май в Югре официально зарегистрировали отношения 3538 пар, а развелись — 4030. Социологи связывают эту тенденцию с кризисной ситуацией в мире и недавней пандемией коронавируса.

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В Ханты-Мансийском автономном округе с января по октябрь 2023 года количество официально зарегистрированных отношений снизилось на 619, а количество разводов увеличилось на 571. Росстат приводит данные в сравнении с 2022 годом. «В январе—октябре 2023 года в округе официально зарегистрировали отношения 9700 пар, развелись — 8115. В январе—октябре 2022 года — 10319 и 7544 соответственно», — следует из статистического отчета. Несмотря на превышение количества браков над количеством разводов, тенденция все же отрицательная. На 100 заключенных браков приходится 84 развода, против 73 в соответствующем периоде 2022 года. В начале 2023 года в округе наблюдалось преобладание разводов над брачными отношениями. С января по май в Югре официально зарегистрировали отношения 3538 пар, а развелись — 4030. Социологи связывают эту тенденцию с кризисной ситуацией в мире и недавней пандемией коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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