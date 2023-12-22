Экс-коммунист из ХМАО Абдуррахманов оскорбил Собчак из-за вечеринки Ивлеевой

Ксению Собчак оскорбили из-за «голой вечеринки» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший глава регионального отделения партии «Коммунисты России» в ХМАО Вадим Абдуррахманов раскритиковал фото с «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Политик опубликовал гневную отповедь в своем закрытом чате, на который подписаны югорские оппозиционеры и назвал журналиста Ксению Собчак проституткой.

«Эта проститутка, кандидат в президенты Российской Федерации в 2018 г., заняла четвертое место, набрав 1 237 692 (1,68%) голоса. Значит, в России живут более 1 миллиона 200 тысяч таких, как эта проститутка», — написал Абдуррахманов (авторское правописание отредактировано — прим. URA.RU),

Абдуррахманов припомнил Собчак участие в президентских выборах 2018 года, сделав вывод, что все россияне, проголосовавшие за нее, а также все ее подписчики в соцсетях «такие же, как она». Досталось и единороссам — по мнению оппозиционера, «во власть нормальных не пускают, только „таких“».

Ранее URA.RU писало о вечеринке Ивлеевой, собравшей московский бомонд. Собчак заявила, что каждый сам решает, куда ходить «с голой жопой».