Пермяк, подозреваемый в совершении преступления, угнал машину со штрафстоянки

Житель Пермского края, являющийся подозреваемым по уголовному делу, угнал свой автомобиль со штрафстоянки. Об этом сообщается в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Житель Чернушинского городского округа, являясь подозреваемым по уголовному делу и зная о том, что изъятый у него автомобиль Lada Priora является доказательством, угнал его со штрафстоянки. Таким образом он хотел воспрепятствовать производству расследования», — сообщается на сайте ведомства.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Вмешательство в деятельность лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию». На данный момент следователь Чернушинского следственного отдела устанавливает обстоятельства совершенного преступления и собирает доказательства.
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