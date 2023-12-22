Пермяк, подозреваемый в совершении преступления, угнал машину со штрафстоянки

Следователь собирает доказательства преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Пермского края, являющийся подозреваемым по уголовному делу, угнал свой автомобиль со штрафстоянки. Об этом сообщается в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Житель Чернушинского городского округа, являясь подозреваемым по уголовному делу и зная о том, что изъятый у него автомобиль Lada Priora является доказательством, угнал его со штрафстоянки. Таким образом он хотел воспрепятствовать производству расследования», — сообщается на сайте ведомства.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Вмешательство в деятельность лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию». На данный момент следователь Чернушинского следственного отдела устанавливает обстоятельства совершенного преступления и собирает доказательства.