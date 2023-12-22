22 декабря 2023

Пермяк, подозреваемый в совершении преступления, угнал машину со штрафстоянки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Следователь собирает доказательства преступления Фото:

Житель Пермского края, являющийся подозреваемым по уголовному делу, угнал свой автомобиль со штрафстоянки. Об этом сообщается в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Житель Чернушинского городского округа, являясь подозреваемым по уголовному делу и зная о том, что изъятый у него автомобиль Lada Priora является доказательством, угнал его со штрафстоянки. Таким образом он хотел воспрепятствовать производству расследования», — сообщается на сайте ведомства.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Вмешательство в деятельность лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию». На данный момент следователь Чернушинского следственного отдела устанавливает обстоятельства совершенного преступления и собирает доказательства.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Пермского края, являющийся подозреваемым по уголовному делу, угнал свой автомобиль со штрафстоянки. Об этом сообщается в пресс-службе регионального СУ СКР. «Житель Чернушинского городского округа, являясь подозреваемым по уголовному делу и зная о том, что изъятый у него автомобиль Lada Priora является доказательством, угнал его со штрафстоянки. Таким образом он хотел воспрепятствовать производству расследования», — сообщается на сайте ведомства. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Вмешательство в деятельность лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию». На данный момент следователь Чернушинского следственного отдела устанавливает обстоятельства совершенного преступления и собирает доказательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...