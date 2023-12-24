Пермский ветеран, 15 месяцев участвующий в СВО, попал в госпиталь в Ростове

Уроженец Кунгура (Пермский край), глава местного союза ветеранов боевых действий «Братство» Дмитрий Новокрещенных, который находится на специальной военной операции 15 месяцев, находится на лечении в Ростове. Об этом сообщили в группе радио «Первое Кунгурское» в соцсети «ВКонтакте».
С нами на связь вышел Дмитрий Новокрещенных. В последний раз мы с ним связывались весной этого года, а Дима на передовой уже 15 месяцев. <…> Сейчас он в госпитале в Ростове на лечении», — сообщили в группе. Ветеран также поздравил всех жителей Кунгурского округа с наступающим Новым годом.
На спецоперацию Новокрещенных был мобилизован в конце сентября 2022 года. Он рассказывал, как проходит подготовка мобилизованных в Елани. Кунгуряк писал, что каждое утро в учебном центре начинается с зарядки и бега.
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