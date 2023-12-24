Пермский ветеран, 15 месяцев участвующий в СВО, попал в госпиталь в Ростове

Ветеран находится на лечении в Ростове Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Кунгура (Пермский край), глава местного союза ветеранов боевых действий «Братство» Дмитрий Новокрещенных, который находится на специальной военной операции 15 месяцев, находится на лечении в Ростове. Об этом сообщили в группе радио «Первое Кунгурское» в соцсети «ВКонтакте».

С нами на связь вышел Дмитрий Новокрещенных. В последний раз мы с ним связывались весной этого года, а Дима на передовой уже 15 месяцев. <…> Сейчас он в госпитале в Ростове на лечении», — сообщили в группе. Ветеран также поздравил всех жителей Кунгурского округа с наступающим Новым годом.

На спецоперацию Новокрещенных был мобилизован в конце сентября 2022 года. Он рассказывал, как проходит подготовка мобилизованных в Елани. Кунгуряк писал, что каждое утро в учебном центре начинается с зарядки и бега.