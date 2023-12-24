24 декабря 2023
23 декабря 2023

Пермский ветеран, 15 месяцев участвующий в СВО, попал в госпиталь в Ростове

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, палата, больничная палата, больница, больничная койка
Ветеран находится на лечении в Ростове Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Кунгура (Пермский край), глава местного союза ветеранов боевых действий «Братство» Дмитрий Новокрещенных, который находится на специальной военной операции 15 месяцев, находится на лечении в Ростове. Об этом сообщили в группе радио «Первое Кунгурское» в соцсети «ВКонтакте».

С нами на связь вышел Дмитрий Новокрещенных. В последний раз мы с ним связывались весной этого года, а Дима на передовой уже 15 месяцев. <…> Сейчас он в госпитале в Ростове на лечении», — сообщили в группе. Ветеран также поздравил всех жителей Кунгурского округа с наступающим Новым годом.

На спецоперацию Новокрещенных был мобилизован в конце сентября 2022 года. Он рассказывал, как проходит подготовка мобилизованных в Елани. Кунгуряк писал, что каждое утро в учебном центре начинается с зарядки и бега.

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Уроженец Кунгура (Пермский край), глава местного союза ветеранов боевых действий «Братство» Дмитрий Новокрещенных, который находится на специальной военной операции 15 месяцев, находится на лечении в Ростове. Об этом сообщили в группе радио «Первое Кунгурское» в соцсети «ВКонтакте». С нами на связь вышел Дмитрий Новокрещенных. В последний раз мы с ним связывались весной этого года, а Дима на передовой уже 15 месяцев. <…> Сейчас он в госпитале в Ростове на лечении», — сообщили в группе. Ветеран также поздравил всех жителей Кунгурского округа с наступающим Новым годом. На спецоперацию Новокрещенных был мобилизован в конце сентября 2022 года. Он рассказывал, как проходит подготовка мобилизованных в Елани. Кунгуряк писал, что каждое утро в учебном центре начинается с зарядки и бега.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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