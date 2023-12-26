В ЦИК назвали верным решение о допуске граждан с паспортом Украины к голосованию

ЦИК: в новых регионах возможно проголосовать на выборах с украинским паспортом

26 декабря 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова сообщила, что окончательное решение будет принято региональными властями Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году У граждан с украинским паспортом будет возможность проголосовать на выборах президента РФ в новых регионах. Таким образом председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ответила на вопрос о том, допустимо ли голосование по украинскому паспорту. «На мой взгляд, это единственно верное решение», — заявила Памфилова в беседе с ТАСС. Она отметила, что из-за затопления в Херсонской области после подрыва в июне Каховской ГЭС жители лишились российских документов, которые ранее были выданы. Глава ЦИК подчеркнула, что окончательное решение будет принято региональными властями. Ранее Памфилова сообщила, что более 30 человек намерены стать претендентами на выдвижение в качестве кандидатов на пост главы РФ. По ее словам, кампания точно будет конкурентной.

У граждан с украинским паспортом будет возможность проголосовать на выборах президента РФ в новых регионах. Таким образом председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ответила на вопрос о том, допустимо ли голосование по украинскому паспорту. «На мой взгляд, это единственно верное решение», — заявила Памфилова в беседе с ТАСС. Она отметила, что из-за затопления в Херсонской области после подрыва в июне Каховской ГЭС жители лишились российских документов, которые ранее были выданы. Глава ЦИК подчеркнула, что окончательное решение будет принято региональными властями. Ранее Памфилова сообщила, что более 30 человек намерены стать претендентами на выдвижение в качестве кандидатов на пост главы РФ. По ее словам, кампания точно будет конкурентной.