В ЦИК назвали верным решение о допуске граждан с паспортом Украины к голосованию

ЦИК: в новых регионах возможно проголосовать на выборах с украинским паспортом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , украина, беженцы, паспорт украины
Элла Памфилова сообщила, что окончательное решение будет принято региональными властями Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

У граждан с украинским паспортом будет возможность проголосовать на выборах президента РФ в новых регионах. Таким образом председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ответила на вопрос о том, допустимо ли голосование по украинскому паспорту.

«На мой взгляд, это единственно верное решение», — заявила Памфилова в беседе с ТАСС. Она отметила, что из-за затопления в Херсонской области после подрыва в июне Каховской ГЭС жители лишились российских документов, которые ранее были выданы. Глава ЦИК подчеркнула, что окончательное решение будет принято региональными властями.

Ранее Памфилова сообщила, что более 30 человек намерены стать претендентами на выдвижение в качестве кандидатов на пост главы РФ. По ее словам, кампания точно будет конкурентной.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У граждан с украинским паспортом будет возможность проголосовать на выборах президента РФ в новых регионах. Таким образом председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ответила на вопрос о том, допустимо ли голосование по украинскому паспорту. «На мой взгляд, это единственно верное решение», — заявила Памфилова в беседе с ТАСС. Она отметила, что из-за затопления в Херсонской области после подрыва в июне Каховской ГЭС жители лишились российских документов, которые ранее были выданы. Глава ЦИК подчеркнула, что окончательное решение будет принято региональными властями. Ранее Памфилова сообщила, что более 30 человек намерены стать претендентами на выдвижение в качестве кандидатов на пост главы РФ. По ее словам, кампания точно будет конкурентной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...