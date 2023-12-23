Друг Немцова выдвинулся в президенты РФ

Подмосковный депутат Борис Надеждин, который являлся соратником и другом политика Бориса Немцова, был выдвинут в кандидаты на выборы президента РФ. Такое решение принял съезд «Гражданской инициативы».
«Решение было принято единогласно путем закрытого, тайного голосования. В бюллетень был внесен один кандидат — Борис Надеждин», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что за его выдвижение проголосовали 60 депутатов.
Надеждин работал советником Немцова, когда тот был вице-премьером в 1997—1998 годах. Он поддерживал с ним теплые отношения вплоть до смерти политика.
Ранее URA.RU рассказывало про потенциальных кандидатов на выборах президента РФ. Среди них: дейстовующий глава РФ Владимир Путин, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонова от КПРФ и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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