Друг Немцова выдвинулся в президенты РФ

Подмосковный депутат Надеждин был выдвинут в кандидаты на выборы-2024
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3 конгресс РАПК. Москва, надеждин борис
Борис Надеждин в прошлом дружил с Борисом Немцовым Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Подмосковный депутат Борис Надеждин, который являлся соратником и другом политика Бориса Немцова, был выдвинут в кандидаты на выборы президента РФ. Такое решение принял съезд «Гражданской инициативы».

«Решение было принято единогласно путем закрытого, тайного голосования. В бюллетень был внесен один кандидат — Борис Надеждин», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что за его выдвижение проголосовали 60 депутатов.

Надеждин работал советником Немцова, когда тот был вице-премьером в 1997—1998 годах. Он поддерживал с ним теплые отношения вплоть до смерти политика.

Ранее URA.RU рассказывало про потенциальных кандидатов на выборах президента РФ. Среди них: дейстовующий глава РФ Владимир Путин, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонова от КПРФ и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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Подмосковный депутат Борис Надеждин, который являлся соратником и другом политика Бориса Немцова, был выдвинут в кандидаты на выборы президента РФ. Такое решение принял съезд «Гражданской инициативы». «Решение было принято единогласно путем закрытого, тайного голосования. В бюллетень был внесен один кандидат — Борис Надеждин», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что за его выдвижение проголосовали 60 депутатов. Надеждин работал советником Немцова, когда тот был вице-премьером в 1997—1998 годах. Он поддерживал с ним теплые отношения вплоть до смерти политика. Ранее URA.RU рассказывало про потенциальных кандидатов на выборах президента РФ. Среди них: дейстовующий глава РФ Владимир Путин, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонова от КПРФ и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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