Друг Немцова выдвинулся в президенты РФ

Подмосковный депутат Надеждин был выдвинут в кандидаты на выборы-2024

23 декабря 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Борис Надеждин в прошлом дружил с Борисом Немцовым Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Подмосковный депутат Борис Надеждин, который являлся соратником и другом политика Бориса Немцова, был выдвинут в кандидаты на выборы президента РФ. Такое решение принял съезд «Гражданской инициативы». «Решение было принято единогласно путем закрытого, тайного голосования. В бюллетень был внесен один кандидат — Борис Надеждин», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что за его выдвижение проголосовали 60 депутатов. Надеждин работал советником Немцова, когда тот был вице-премьером в 1997—1998 годах. Он поддерживал с ним теплые отношения вплоть до смерти политика. Ранее URA.RU рассказывало про потенциальных кандидатов на выборах президента РФ. Среди них: дейстовующий глава РФ Владимир Путин, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонова от КПРФ и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Подмосковный депутат Борис Надеждин, который являлся соратником и другом политика Бориса Немцова, был выдвинут в кандидаты на выборы президента РФ. Такое решение принял съезд «Гражданской инициативы». «Решение было принято единогласно путем закрытого, тайного голосования. В бюллетень был внесен один кандидат — Борис Надеждин», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что за его выдвижение проголосовали 60 депутатов. Надеждин работал советником Немцова, когда тот был вице-премьером в 1997—1998 годах. Он поддерживал с ним теплые отношения вплоть до смерти политика. Ранее URA.RU рассказывало про потенциальных кандидатов на выборах президента РФ. Среди них: дейстовующий глава РФ Владимир Путин, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонова от КПРФ и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.