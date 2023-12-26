Министерство культуры Пермского края оставило сотрудников без зарплаты

Иски на ведомство подали три сотрудника
Сотрудники министерства культуры Пермского края подали в суд на ведомство за невыплаченную заработную плату. Иски опубликованы на сайте Ленинского районного суда города Перми.
«Категория дела: о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты). Дата поступления иска: 15 декабря 2023 года», — сказано на сайте Ленинского районного суда. Уточняется, что иски подали три сотрудника.
По данным «Коммерсант Прикамье», сотрудники судятся из-за невыплаты премий за подготовку к 300-летию Перми. В пресс-службе министерства культуры комментировать ситуацию отказались.
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