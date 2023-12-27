27 декабря 2023

Полицейские изъяли 600 елок на елочных базарах в Челябинске

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Рейд по местам несанкционированной торговли елками. Челябинск, елки, полиция, елочный базар, торговля елками
Полицейские проверяют у коммерсантов документы на право торговли и товар Фото:

Полицейские на елочных базарах в Челябинске изъяли у торговцев около 600 деревьев. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Ель“ сотрудники полиции совместно с представителями горадминистрации проводят проверки елочных базаров с целью выявления и пресечения незаконной торговли. Полицейские проверяют наличие свидетельства о регистрации ИП или юрлица, документы, подтверждающие происхождение хвойных деревьев и наличие договора на предоставление торгового места», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Челябинске для проведения новогодних ярмарок выделено около 100 мест. Полицейские провели около 360 проверок, в ходе которых выявлено 66 административных правонарушений. Изъято и передано на ответхранение около 600 деревьев.

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Полицейские на елочных базарах в Челябинске изъяли у торговцев около 600 деревьев. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Ель“ сотрудники полиции совместно с представителями горадминистрации проводят проверки елочных базаров с целью выявления и пресечения незаконной торговли. Полицейские проверяют наличие свидетельства о регистрации ИП или юрлица, документы, подтверждающие происхождение хвойных деревьев и наличие договора на предоставление торгового места», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Челябинске для проведения новогодних ярмарок выделено около 100 мест. Полицейские провели около 360 проверок, в ходе которых выявлено 66 административных правонарушений. Изъято и передано на ответхранение около 600 деревьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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