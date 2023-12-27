Полицейские изъяли 600 елок на елочных базарах в Челябинске

28 декабря 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Полицейские проверяют у коммерсантов документы на право торговли и товар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские на елочных базарах в Челябинске изъяли у торговцев около 600 деревьев. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Ель“ сотрудники полиции совместно с представителями горадминистрации проводят проверки елочных базаров с целью выявления и пресечения незаконной торговли. Полицейские проверяют наличие свидетельства о регистрации ИП или юрлица, документы, подтверждающие происхождение хвойных деревьев и наличие договора на предоставление торгового места», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Челябинске для проведения новогодних ярмарок выделено около 100 мест. Полицейские провели около 360 проверок, в ходе которых выявлено 66 административных правонарушений. Изъято и передано на ответхранение около 600 деревьев.

Полицейские на елочных базарах в Челябинске изъяли у торговцев около 600 деревьев. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Ель“ сотрудники полиции совместно с представителями горадминистрации проводят проверки елочных базаров с целью выявления и пресечения незаконной торговли. Полицейские проверяют наличие свидетельства о регистрации ИП или юрлица, документы, подтверждающие происхождение хвойных деревьев и наличие договора на предоставление торгового места», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Челябинске для проведения новогодних ярмарок выделено около 100 мест. Полицейские провели около 360 проверок, в ходе которых выявлено 66 административных правонарушений. Изъято и передано на ответхранение около 600 деревьев.