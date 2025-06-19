Forbes не стал включать челябинского блогера в рейтинг «30 до 30»

Журнал Forbes в список победителей рейтинга «30 до 30» не стал включать блогера родом из Челябинска Марию Червоткину. Как следует из итоговой таблицы, из 10 претендентов номинации победили трое.
«Определились победители рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет версии 2025 года. Тридцатку первых редакция определила путем голосования: жюри и читательского», — рассказал Forbes.
Первоначально свои заявки для участия прислали порядка 800 человек. Вместе с экспертами и членами жюри редакция выбрали сотню, которую включила в лонг-лист. В нем была бывшая челябинка — бизнесвумен и fashion-инфлюенсер. Она номинировалась в секции новых медиа. Ее победителями стали четырехлетняя блогер Ева Карпикау, 15-летний Даня Меркулов и 25-летняя Сабина Хайрова.
Червоткина ведет Youtube-канал с 116 тысяч подписчиков. На ее счету есть реклама брендов «Эконика» и Yandex Ultima. Бизнес-леди собирается выпускать собственную марку обуви. Назвать ее решила MCH studio.
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