Какой новогодний стол накроют коренные народы Севера в ХМАО

Народы ханты и манси украсят новогодний стол традиционными блюдами из рыбы

28 декабря 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Народы ханты и манси приготовят на Новый год пирог из щуки, маринованный муксун и сосьвинскую сельдь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU (фото из архива) В преддверии Нового года народы ханты и манси начали делать заготовки к праздничному столу. Представители коренных жителей Севера рассказали URA.RU, какими блюдами украсят застолье.



«Новогодний стол у нас состоит практически из рыбных блюд. Это и маринованный муксун с чесноком, и рыбный пирог из щуки. Одно из самых популярных блюд у северных народов — рыбьи кишки с жаренной картошкой. Ну, и, конечно, праздник не обходится без сосьвинской селедки. А из напитков — малиновая настойка», — поделился с агентством Александр Кошелев из Сургута



Для праздничного стола также испекут пироги с лесными ягодами. «Из любимых блюд на Новый год — выпечка с начинкой из лесных ягод. Ватрушки, пирожки с брусникой и морошкой готовим по старинным традиционным рецептам, как учила мама» — рассказала Елена Кузнецова из поселка Сорум Белоярского района.



Ранее URA.RU сообщало, что стоимость новогоднего стола в ХМАО выросла на 15%. Средняя цена составит 5 641 рубль.

В преддверии Нового года народы ханты и манси начали делать заготовки к праздничному столу. Представители коренных жителей Севера рассказали URA.RU, какими блюдами украсят застолье. «Новогодний стол у нас состоит практически из рыбных блюд. Это и маринованный муксун с чесноком, и рыбный пирог из щуки. Одно из самых популярных блюд у северных народов — рыбьи кишки с жаренной картошкой. Ну, и, конечно, праздник не обходится без сосьвинской селедки. А из напитков — малиновая настойка», — поделился с агентством Александр Кошелев из Сургута Для праздничного стола также испекут пироги с лесными ягодами. «Из любимых блюд на Новый год — выпечка с начинкой из лесных ягод. Ватрушки, пирожки с брусникой и морошкой готовим по старинным традиционным рецептам, как учила мама» — рассказала Елена Кузнецова из поселка Сорум Белоярского района. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость новогоднего стола в ХМАО выросла на 15%. Средняя цена составит 5 641 рубль.