Какой новогодний стол накроют коренные народы Севера в ХМАО

В преддверии Нового года народы ханты и манси начали делать заготовки к праздничному столу. Представители коренных жителей Севера рассказали URA.RU, какими блюдами украсят застолье.
«Новогодний стол у нас состоит практически из рыбных блюд. Это и маринованный муксун с чесноком, и рыбный пирог из щуки. Одно из самых популярных блюд у северных народов — рыбьи кишки с жаренной картошкой. Ну, и, конечно, праздник не обходится без сосьвинской селедки. А из напитков — малиновая настойка», — поделился с агентством Александр Кошелев из Сургута
Для праздничного стола также испекут пироги с лесными ягодами. «Из любимых блюд на Новый год — выпечка с начинкой из лесных ягод. Ватрушки, пирожки с брусникой и морошкой готовим по старинным традиционным рецептам, как учила мама» — рассказала Елена Кузнецова из поселка Сорум Белоярского района.
Ранее URA.RU сообщало, что стоимость новогоднего стола в ХМАО выросла на 15%. Средняя цена составит 5 641 рубль.
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