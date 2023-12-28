Какой новогодний стол накроют коренные народы Севера в ХМАО

Народы ханты и манси украсят новогодний стол традиционными блюдами из рыбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня КМНС. Сургут, блюдо, еда, рыба жаренная
Народы ханты и манси приготовят на Новый год пирог из щуки, маринованный муксун и сосьвинскую сельдь Фото:

В преддверии Нового года народы ханты и манси начали делать заготовки к праздничному столу. Представители коренных жителей Севера рассказали URA.RU, какими блюдами украсят застолье.

«Новогодний стол у нас состоит практически из рыбных блюд. Это и маринованный муксун с чесноком, и рыбный пирог из щуки. Одно из самых популярных блюд у северных народов — рыбьи кишки с жаренной картошкой. Ну, и, конечно, праздник не обходится без сосьвинской селедки. А из напитков — малиновая настойка», — поделился с агентством Александр Кошелев из Сургута

Для праздничного стола также испекут пироги с лесными ягодами. «Из любимых блюд на Новый год — выпечка с начинкой из лесных ягод. Ватрушки, пирожки с брусникой и морошкой готовим по старинным традиционным рецептам, как учила мама» — рассказала Елена Кузнецова из поселка Сорум Белоярского района.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость новогоднего стола в ХМАО выросла на 15%. Средняя цена составит 5 641 рубль.

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В преддверии Нового года народы ханты и манси начали делать заготовки к праздничному столу. Представители коренных жителей Севера рассказали URA.RU, какими блюдами украсят застолье. «Новогодний стол у нас состоит практически из рыбных блюд. Это и маринованный муксун с чесноком, и рыбный пирог из щуки. Одно из самых популярных блюд у северных народов — рыбьи кишки с жаренной картошкой. Ну, и, конечно, праздник не обходится без сосьвинской селедки. А из напитков — малиновая настойка», — поделился с агентством Александр Кошелев из Сургута Для праздничного стола также испекут пироги с лесными ягодами. «Из любимых блюд на Новый год — выпечка с начинкой из лесных ягод. Ватрушки, пирожки с брусникой и морошкой готовим по старинным традиционным рецептам, как учила мама» — рассказала Елена Кузнецова из поселка Сорум Белоярского района. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость новогоднего стола в ХМАО выросла на 15%. Средняя цена составит 5 641 рубль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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