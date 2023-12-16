Стоимость «новогоднего стола» в ХМАО выросла на 15%

17 декабря 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость «новогоднего стола в ХМАО» составит 5 641 рудль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО накрыть новогодний стол в 2023 году будет дороже на 15%. По данным аналитиков портала «Эвотор» его средняя стоимость составит 5 641 рубль. «Аналитики Эвотора подсчитали среднюю стоимость продуктов на приготовление традиционных и популярных блюд для празднования Нового года. Средние расходы на праздничный стол в в Ханты-Мансийском автономном округе могут составить 5 641 рубль (+15%)», указано на сайте «Эвотор». Для подсчета рассматривались самые популярные продукты, самые подорожавшие из них: свекла (39%), куриное филе (35%), яйцо (34%), бананы (29%), мандарины (24%), сельдь (23%), яблоки (18%). Для анализа использовались данные чеков более одного миллиона смарт-терминалов «Эвотор» в несетевой рознице. Сколько стоит отметить Новый год в самых дорогих загородных домах ХМАО? До 90 тысяч рублей.

В ХМАО накрыть новогодний стол в 2023 году будет дороже на 15%. По данным аналитиков портала «Эвотор» его средняя стоимость составит 5 641 рубль. «Аналитики Эвотора подсчитали среднюю стоимость продуктов на приготовление традиционных и популярных блюд для празднования Нового года. Средние расходы на праздничный стол в в Ханты-Мансийском автономном округе могут составить 5 641 рубль (+15%)», указано на сайте «Эвотор». Для подсчета рассматривались самые популярные продукты, самые подорожавшие из них: свекла (39%), куриное филе (35%), яйцо (34%), бананы (29%), мандарины (24%), сельдь (23%), яблоки (18%). Для анализа использовались данные чеков более одного миллиона смарт-терминалов «Эвотор» в несетевой рознице. Сколько стоит отметить Новый год в самых дорогих загородных домах ХМАО? До 90 тысяч рублей.