16 декабря 2023
15 декабря 2023

Стоимость «новогоднего стола» в ХМАО выросла на 15%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таганай. Златоуст, салат, оливье, праздничный стол, еда
Средняя стоимость «новогоднего стола в ХМАО» составит 5 641 рудль Фото:

В ХМАО накрыть новогодний стол в 2023 году будет дороже на 15%. По данным аналитиков портала «Эвотор» его средняя стоимость составит 5 641 рубль.

«Аналитики Эвотора подсчитали среднюю стоимость продуктов на приготовление традиционных и популярных блюд для празднования Нового года. Средние расходы на праздничный стол в в Ханты-Мансийском автономном округе могут составить 5 641 рубль (+15%)», указано на сайте «Эвотор».

Для подсчета рассматривались самые популярные продукты, самые подорожавшие из них: свекла (39%), куриное филе (35%), яйцо (34%), бананы (29%), мандарины (24%), сельдь (23%), яблоки (18%). Для анализа использовались данные чеков более одного миллиона смарт-терминалов «Эвотор» в несетевой рознице.

Сколько стоит отметить Новый год в самых дорогих загородных домах ХМАО? До 90 тысяч рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО накрыть новогодний стол в 2023 году будет дороже на 15%. По данным аналитиков портала «Эвотор» его средняя стоимость составит 5 641 рубль. «Аналитики Эвотора подсчитали среднюю стоимость продуктов на приготовление традиционных и популярных блюд для празднования Нового года. Средние расходы на праздничный стол в в Ханты-Мансийском автономном округе могут составить 5 641 рубль (+15%)», указано на сайте «Эвотор». Для подсчета рассматривались самые популярные продукты, самые подорожавшие из них: свекла (39%), куриное филе (35%), яйцо (34%), бананы (29%), мандарины (24%), сельдь (23%), яблоки (18%). Для анализа использовались данные чеков более одного миллиона смарт-терминалов «Эвотор» в несетевой рознице. Сколько стоит отметить Новый год в самых дорогих загородных домах ХМАО? До 90 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...