Стоимость «новогоднего стола» в ХМАО выросла на 15%

В ХМАО накрыть новогодний стол в 2023 году будет дороже на 15%. По данным аналитиков портала «Эвотор» его средняя стоимость составит 5 641 рубль.
«Аналитики Эвотора подсчитали среднюю стоимость продуктов на приготовление традиционных и популярных блюд для празднования Нового года. Средние расходы на праздничный стол в в Ханты-Мансийском автономном округе могут составить 5 641 рубль (+15%)», указано на сайте «Эвотор».
Для подсчета рассматривались самые популярные продукты, самые подорожавшие из них: свекла (39%), куриное филе (35%), яйцо (34%), бананы (29%), мандарины (24%), сельдь (23%), яблоки (18%). Для анализа использовались данные чеков более одного миллиона смарт-терминалов «Эвотор» в несетевой рознице.
Сколько стоит отметить Новый год в самых дорогих загородных домах ХМАО? До 90 тысяч рублей.
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