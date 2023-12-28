Молодой житель Пермского края избил знакомого и оставил умирать на снегу

В Очере (Пермский край) задержали 18-летнего местного жителя, который избил знакомого на улице. Потерпевший умер на месте происшествия от полученных травм, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. Труп 41-летнего мужчины нашли утром 26 декабря.
«Лицо, совершившее преступление, было установлено и задержано. Им оказался 18-летний житель Очерского округа. По данным следствия, между мужчиной и подозреваемым на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил оппонента. Потерпевший от полученных травм скончался», — указано на сайте ведомства.
Злоумышленник сейчас содержится под стражей. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть. Сбор доказательственной базы продолжается.
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