В Сургуте в новогоднюю ночь из-за фейерверка взорвалась машина

В Сургуте на улице Мелик-Карамова фейерверком был поврежден автомобиль, стоящий около жилого дома. В УМВД по Сургуту корреспонденту URA.RU сообщили, что причины и виновные происшествия устанавливаются.
«Предположительно, в автомобиль попала пиротехника: жители запускали салют и один из зарядов попал в салон машины. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, по результатам расследования будет принято процессуальное решение», — отметили в полиции Сургута.
По словам очевидцев, у автомобиля «Мицубиси» поврежден багажник.Также взрывом выбило стекла и погнуло заднюю дверь машины.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за первые два дня 2023 года пять югорчан были травмированы при запуске фейерверков. Скорая помощь выезжала по вызовам граждан 325 раз.
Автор видео: telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ», https://t.me/kinform
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