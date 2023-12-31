В Сургуте в новогоднюю ночь из-за фейерверка взорвалась машина

01 января 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В сургуте автомобиль «Мицубиси» получил повреждения из-за попавшего в салон фейерверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте на улице Мелик-Карамова фейерверком был поврежден автомобиль, стоящий около жилого дома. В УМВД по Сургуту корреспонденту URA.RU сообщили, что причины и виновные происшествия устанавливаются. «Предположительно, в автомобиль попала пиротехника: жители запускали салют и один из зарядов попал в салон машины. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, по результатам расследования будет принято процессуальное решение», — отметили в полиции Сургута. По словам очевидцев, у автомобиля «Мицубиси» поврежден багажник.Также взрывом выбило стекла и погнуло заднюю дверь машины. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за первые два дня 2023 года пять югорчан были травмированы при запуске фейерверков. Скорая помощь выезжала по вызовам граждан 325 раз. Автор видео: telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ», https://t.me/kinform

В Сургуте на улице Мелик-Карамова фейерверком был поврежден автомобиль, стоящий около жилого дома. В УМВД по Сургуту корреспонденту URA.RU сообщили, что причины и виновные происшествия устанавливаются. «Предположительно, в автомобиль попала пиротехника: жители запускали салют и один из зарядов попал в салон машины. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, по результатам расследования будет принято процессуальное решение», — отметили в полиции Сургута. По словам очевидцев, у автомобиля «Мицубиси» поврежден багажник.Также взрывом выбило стекла и погнуло заднюю дверь машины. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за первые два дня 2023 года пять югорчан были травмированы при запуске фейерверков. Скорая помощь выезжала по вызовам граждан 325 раз. Автор видео: telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ», https://t.me/kinform