31 декабря 2023
30 декабря 2023

В Сургуте в новогоднюю ночь из-за фейерверка взорвалась машина

© Служба новостей «URA.RU»
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В сургуте автомобиль «Мицубиси» получил повреждения из-за попавшего в салон фейерверка Фото:

В Сургуте на улице Мелик-Карамова фейерверком был поврежден автомобиль, стоящий около жилого дома. В УМВД по Сургуту корреспонденту URA.RU сообщили, что причины и виновные происшествия устанавливаются.

«Предположительно, в автомобиль попала пиротехника: жители запускали салют и один из зарядов попал в салон машины. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, по результатам расследования будет принято процессуальное решение», — отметили в полиции Сургута.

По словам очевидцев, у автомобиля «Мицубиси» поврежден багажник.Также взрывом выбило стекла и погнуло заднюю дверь машины.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за первые два дня 2023 года пять югорчан были травмированы при запуске фейерверков. Скорая помощь выезжала по вызовам граждан 325 раз.

Автор видео: telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ», https://t.me/kinform

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В Сургуте на улице Мелик-Карамова фейерверком был поврежден автомобиль, стоящий около жилого дома. В УМВД по Сургуту корреспонденту URA.RU сообщили, что причины и виновные происшествия устанавливаются. «Предположительно, в автомобиль попала пиротехника: жители запускали салют и один из зарядов попал в салон машины. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, по результатам расследования будет принято процессуальное решение», — отметили в полиции Сургута. По словам очевидцев, у автомобиля «Мицубиси» поврежден багажник.Также взрывом выбило стекла и погнуло заднюю дверь машины. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за первые два дня 2023 года пять югорчан были травмированы при запуске фейерверков. Скорая помощь выезжала по вызовам граждан 325 раз. Автор видео: telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ», https://t.me/kinform
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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