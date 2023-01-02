Дездрав ХМАО раскрыл статистику травм при запуске салютов в Новый год

В ХМАО за первые два дня нового года пять югорчан были травмированы при запуске фейерверков. Об этом сообщил глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добрововльский у себя в telegram-канале.
«За первые два дня нового года в медицинские организации Югры с травмами различного характера обратились 548 югорчан. Пять из них получили травмы от использования пиротехники», — сообщил Добровольский.
Скорая помощь выезжала по вызовам граждан 325 раз. В семи случаях это были автомобильные аварии, три из которых произошли по вине пьяного водителя. Медики предупреждают жителей округа не забывать о своей безопасности на прогулках и при активном отдыхе. Специалисты также советуют внимательно следить за детьми и не садиться пьяным за руль автомобиля.
Ранее URA.RU сообщало, что в больницы ХМАО отправят новые машины скорой помощи. Автомобили были распределены по муниципалитетам округа.
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