02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Дездрав ХМАО раскрыл статистику травм при запуске салютов в Новый год

В ХМАО пять человек были травмированы при запуске салютов в Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , салют, фейерверк
За первые два дня нового года скорая совершила 325 выездов Фото:

В ХМАО за первые два дня нового года пять югорчан были травмированы при запуске фейерверков. Об этом сообщил глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добрововльский у себя в telegram-канале.

«За первые два дня нового года в медицинские организации Югры с травмами различного характера обратились 548 югорчан. Пять из них получили травмы от использования пиротехники», — сообщил Добровольский.

Скорая помощь выезжала по вызовам граждан 325 раз. В семи случаях это были автомобильные аварии, три из которых произошли по вине пьяного водителя. Медики предупреждают жителей округа не забывать о своей безопасности на прогулках и при активном отдыхе. Специалисты также советуют внимательно следить за детьми и не садиться пьяным за руль автомобиля.

Ранее URA.RU сообщало, что в больницы ХМАО отправят новые машины скорой помощи. Автомобили были распределены по муниципалитетам округа.

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В ХМАО за первые два дня нового года пять югорчан были травмированы при запуске фейерверков. Об этом сообщил глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добрововльский у себя в telegram-канале. «За первые два дня нового года в медицинские организации Югры с травмами различного характера обратились 548 югорчан. Пять из них получили травмы от использования пиротехники», — сообщил Добровольский. Скорая помощь выезжала по вызовам граждан 325 раз. В семи случаях это были автомобильные аварии, три из которых произошли по вине пьяного водителя. Медики предупреждают жителей округа не забывать о своей безопасности на прогулках и при активном отдыхе. Специалисты также советуют внимательно следить за детьми и не садиться пьяным за руль автомобиля. Ранее URA.RU сообщало, что в больницы ХМАО отправят новые машины скорой помощи. Автомобили были распределены по муниципалитетам округа.
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