В Свердловской области первый ребенок 2024 года родился под бой курантов. Фото

01 января 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Вес малышки — 3800 граммов, а рост — 51 сантиметр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области первым ребенком, появившимся на свет в 2024 году, стала девочка, которая родилась под бой курантов. Она появилась на свет в екатеринбургском перинатальном центре. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Первым новорожденным 2024 года в Свердловской области стала девочка, которая родилась под бой курантов в 00:37 в Екатеринбургском перинатальном центре. Вес малышки составил 3080 граммов, рост 51 сантиметр», — сказано в сообщении. Отмечается, что всего с период с 00:00 до 06:00 в регионе родилось 13 малышей. Их них семь мальчиков и шесть девочек. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области первым ребенком, появившимся на свет в 2024 году, стала девочка, которая родилась под бой курантов. Она появилась на свет в екатеринбургском перинатальном центре. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Первым новорожденным 2024 года в Свердловской области стала девочка, которая родилась под бой курантов в 00:37 в Екатеринбургском перинатальном центре. Вес малышки составил 3080 граммов, рост 51 сантиметр», — сказано в сообщении. Отмечается, что всего с период с 00:00 до 06:00 в регионе родилось 13 малышей. Их них семь мальчиков и шесть девочек.