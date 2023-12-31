31 декабря 2023

В Свердловской области первый ребенок 2024 года родился под бой курантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вес малышки — 3800 граммов, а рост — 51 сантиметр Фото:

В Свердловской области первым ребенком, появившимся на свет в 2024 году, стала девочка, которая родилась под бой курантов. Она появилась на свет в екатеринбургском перинатальном центре. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Первым новорожденным 2024 года в Свердловской области стала девочка, которая родилась под бой курантов в 00:37 в Екатеринбургском перинатальном центре. Вес малышки составил 3080 граммов, рост 51 сантиметр», — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего с период с 00:00 до 06:00 в регионе родилось 13 малышей. Их них семь мальчиков и шесть девочек.

Фото:

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В Свердловской области первым ребенком, появившимся на свет в 2024 году, стала девочка, которая родилась под бой курантов. Она появилась на свет в екатеринбургском перинатальном центре. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Первым новорожденным 2024 года в Свердловской области стала девочка, которая родилась под бой курантов в 00:37 в Екатеринбургском перинатальном центре. Вес малышки составил 3080 граммов, рост 51 сантиметр», — сказано в сообщении. Отмечается, что всего с период с 00:00 до 06:00 в регионе родилось 13 малышей. Их них семь мальчиков и шесть девочек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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