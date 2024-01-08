Топ-менеджера компании ХМАО заподозрили в угоне служебной машины

09 января 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Замдиректора компании в Лангепасе угнал служебный автомобиль за 1,8 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (фото из архива) Замдиректора компании по утилизации нефтепродуктов угнал в Лангепасе служебную машину стоимостью в 1,8 миллиона рублей. Мужчина решил рассчитаться с компанией, сотрудников которой сократили, сообщил telegram-канал Ural Mash.



«Филиал ликвидировали, все кадры попали под сокращение с выплатой надбавок. Замдиректора решил, что его обделили и помог начальству рассчитаться с „долгами“ и уехал на служебной иномарке за 1,8 миллиона. Экс-замдиректора и автомобиль ищут уже около года», — говорится в сообщении.



Агентство направило запрос в прокуратуру и УМВД ХМАО. Ответ ожидается.



Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме сотрудник автотранспортного предприятия угнал служебную машину, чтобы съездить домой на обед. В УМВД ХМАО агентству сообщили, что водитель был пьян.

Замдиректора компании по утилизации нефтепродуктов угнал в Лангепасе служебную машину стоимостью в 1,8 миллиона рублей. Мужчина решил рассчитаться с компанией, сотрудников которой сократили, сообщил telegram-канал Ural Mash. «Филиал ликвидировали, все кадры попали под сокращение с выплатой надбавок. Замдиректора решил, что его обделили и помог начальству рассчитаться с „долгами“ и уехал на служебной иномарке за 1,8 миллиона. Экс-замдиректора и автомобиль ищут уже около года», — говорится в сообщении. Агентство направило запрос в прокуратуру и УМВД ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме сотрудник автотранспортного предприятия угнал служебную машину, чтобы съездить домой на обед. В УМВД ХМАО агентству сообщили, что водитель был пьян.