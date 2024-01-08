08 января 2024

Топ-менеджера компании ХМАО заподозрили в угоне служебной машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, автомобилист, разговаривает по телефону за рулём, водитель, шофер
Замдиректора компании в Лангепасе угнал служебный автомобиль за 1,8 миллиона рублей Фото:

Замдиректора компании по утилизации нефтепродуктов угнал в Лангепасе служебную машину стоимостью в 1,8 миллиона рублей. Мужчина решил рассчитаться с компанией, сотрудников которой сократили, сообщил telegram-канал Ural Mash.

«Филиал ликвидировали, все кадры попали под сокращение с выплатой надбавок. Замдиректора решил, что его обделили и помог начальству рассчитаться с „долгами“ и уехал на служебной иномарке за 1,8 миллиона. Экс-замдиректора и автомобиль ищут уже около года», — говорится в сообщении.

Агентство направило запрос в прокуратуру и УМВД ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме сотрудник автотранспортного предприятия угнал служебную машину, чтобы съездить домой на обед. В УМВД ХМАО агентству сообщили, что водитель был пьян.

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Замдиректора компании по утилизации нефтепродуктов угнал в Лангепасе служебную машину стоимостью в 1,8 миллиона рублей. Мужчина решил рассчитаться с компанией, сотрудников которой сократили, сообщил telegram-канал Ural Mash. «Филиал ликвидировали, все кадры попали под сокращение с выплатой надбавок. Замдиректора решил, что его обделили и помог начальству рассчитаться с „долгами“ и уехал на служебной иномарке за 1,8 миллиона. Экс-замдиректора и автомобиль ищут уже около года», — говорится в сообщении. Агентство направило запрос в прокуратуру и УМВД ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме сотрудник автотранспортного предприятия угнал служебную машину, чтобы съездить домой на обед. В УМВД ХМАО агентству сообщили, что водитель был пьян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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