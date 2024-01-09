В Тюмени четвертый день ищут пропавшего YouTube-блогера. Фото

В Тюмени исчез YouTube-блогер и автор канала «Тетя Чуня» Илья Тихоновский

09 января 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Мужчина спасает бездомных животных и снимает об этом ролики Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени четвертый день продолжаются поиски Ильи Тихоновского — YouTube-блогера, автора канала «Тетя Чуня» и зооактивиста. Для помощи в розыске мужчины волонтеры просят водителей предоставить записи с видеорегистраторов. Об этом в своей группе в соцсетях сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». «Обращаемся к автомобилистам, которые могли проезжать ночью с 5 на 6 января по трассе Е-22, в районе населенных пунктов п. Боровский, р. п. Винзили, п. Богандинский. Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам возможность самостоятельного просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Илью Сергеевича!» — говорится в сообщении поисковиков. Также просят откликнуться тех, кто подвозил или видел человека, похожего на Илью Тихоновского. Как ранее писало URA.RU, мужчина пропал 5 января. Тюменцам он известен как автор YouTube-канала «Тетя Чуня», посвященного бездомным животным и их спасению. Последний ролик на канале вышел 4 января, в настоящее время у Тихоновского почти 27 000 подписчиков. Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 8(800)700-54-52, 89222669874 или 89199588269. Также можно позвонить в полицию по номеру 112. Ориентировка: «Лиза Алерт» в Тюменской области

В Тюмени четвертый день продолжаются поиски Ильи Тихоновского — YouTube-блогера, автора канала «Тетя Чуня» и зооактивиста. Для помощи в розыске мужчины волонтеры просят водителей предоставить записи с видеорегистраторов. Об этом в своей группе в соцсетях сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». «Обращаемся к автомобилистам, которые могли проезжать ночью с 5 на 6 января по трассе Е-22, в районе населенных пунктов п. Боровский, р. п. Винзили, п. Богандинский. Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам возможность самостоятельного просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Илью Сергеевича!» — говорится в сообщении поисковиков. Также просят откликнуться тех, кто подвозил или видел человека, похожего на Илью Тихоновского. Как ранее писало URA.RU, мужчина пропал 5 января. Тюменцам он известен как автор YouTube-канала «Тетя Чуня», посвященного бездомным животным и их спасению. Последний ролик на канале вышел 4 января, в настоящее время у Тихоновского почти 27 000 подписчиков. Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 8(800)700-54-52, 89222669874 или 89199588269. Также можно позвонить в полицию по номеру 112.