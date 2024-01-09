09 января 2024

Житель ХМАО выставил на продажу настоящую кость мамонта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по Геологическому музею. Екатеринбург, геологический музей, кости мамонта
Житель Мегиона продает кость мамонта за 60 тысяч рублей Фото:

Житель Мегиона выставил на продажу кость мамонта весом около 10 килограммов. Ископаемое удалось найти в песке на работе, рассказал URA.RU продавец.

«Нашел в песке на работе. Посмотрел в интернете примерное время, когда они (мамонты) обитали в этих местах. Однако на экспертизу отправить возможности нет», — поделился с агентством Юрий. Он оценил кость древнего млекопитающего в 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель ЯНАО тоже решил заработать на продаже ископаемых. Он пытался продать бивень мамонта за 150 тысяч рублей.

Житель Мегиона продает кость мамонта за 60 тысяч рублей
Житель Мегиона продает кость мамонта за 60 тысяч рублей
Фото:

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Житель Мегиона выставил на продажу кость мамонта весом около 10 килограммов. Ископаемое удалось найти в песке на работе, рассказал URA.RU продавец. «Нашел в песке на работе. Посмотрел в интернете примерное время, когда они (мамонты) обитали в этих местах. Однако на экспертизу отправить возможности нет», — поделился с агентством Юрий. Он оценил кость древнего млекопитающего в 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ЯНАО тоже решил заработать на продаже ископаемых. Он пытался продать бивень мамонта за 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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