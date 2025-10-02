Безответственного челябинского фермера власти заставили обрабатывать пашню

Россельхознадзор заставил безответственного фермера в Челябинской области заняться обработкой пашни. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, площадь поля составила 8,3 га.
«Ранее выданное предписание исполнено собственником в полном объеме. Земельный участок обработан механическим способом и введен в сельскохозяйственный оборот», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
В июне инспекторы выявили нарушения земельного законодательства на участке возле поселка Куропаткинский (Нагайбакский округ). Собственник не использовал пашню для сельскохозяйственного производства. Владелец не проводил меры по воспроизводству плодородия почвы и допустил зарастание земли сорной растительностью. В результате аграрий получил предписание об устранении нарушений.
В конце сентября состояние участка специалисты проверили вновь. Контроль показал, что нарушения устранены. Участок теперь обрабатывается механически и введен в оборот, что способствует защите окружающей среды и предотвращает деградацию почвы. Россельхознадзор подчеркнул, что за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность для собственников и арендаторов.
