02 октября 2025

Челябинцы обсудят реконструкцию проблемного недостроя на берегу Шершней. Карта

На Шершнях в Челябинске достроят базу для гребного спорта
Планируется возвести 4-этажный спорткомплекс
Планируется возвести 4-этажный спорткомплекс Фото:

На берегу Шершней в Челябинске завершится строительство спортивной базы для гребли на байдарках и каноэ, возведение которой началось девять лет назад. Общественные обсуждения по этому вопросу пройдут в Челябинске с 3 по 31 октября 2025 года, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства спортивной школы олимпийского резерва № 11 по гребле на байдарках и каноэ, второй этап, с минимальным процентом озеленения — 26 и предельной этажностью — 4 в территориальной зоне пойменных и прибрежных территорий по улице Лыжных Батальонов в Центральном районе Челябинска. Общественные обсуждения планируется провести с 3 по 31 октября 2025 года», — сообщается на сайте.

Спортивную базу ДЮСШ олимпийского резерва №11 по гребле на байдарках и каноэ построят по ранее запланированному проекту. В 2015 году, когда начали возводить объект, были сделаны фундаменты, каркас, перекрытия и лестничные клетки. Стройка была заморожена в 2017 году. Через три года прокуратура Челябинска подала иск в суд на мэрию города, не выделившую деньги на реконструкцию или консервацию объекта. Необходимо было как минимум ограничить доступ на территорию объекта для его безопасности и сохранения.

После возведения спортбазы в помещениях планируется проводить тренировочные занятия. Будет пять бригад тренеров по 2-3 человека, у каждого группа по 20-30 человек. На территории четырехэтажного спорткомплекса планируется разместить эллинги для хранения лодок. Также там появятся несколько тренажерных и спортивных залов, раздевалки, душевые, конференц-зал и кафе.

Работает спортшкола олимпийского резерва №11 по гребле на байдарках и каноэ с 1975 года. Вышедшие из ее стен воспитанники не раз побеждали и получали призы в российских и международных соревнованиях. Гордость школы — Антон Васильев и Илья Медведев, участвовавшие в Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и Лондоне 2012 году.

О том, что спортивно-тренировочную базу спортшколы по гребле на байдарках и каноэ планируется привести в порядок, стало известно в августе 2025 года. Для этого будут привлечены 40 миллионов рублей частных инвестиций.

