ЮГК отказался от требований к властям Пласта переписать на себя подстанцию

«Южуралзолото» отказалось от требований переписать подстанцию на себя
«Южуралзолото» отказалось от требований переписать подстанцию на себя

Национализированный челябинский холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) отказался от требований к властям Пластовского округа переписать на себя электроподстанцию. Как следует из материалов дела, площадь постройки чуть превысила 1,3 тысячи квадратных метров.

«От истца поступило ходатайство о возвращении искового заявления. Возвращение иска не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения», — отметил челябинский арбитраж в своем определении, которым располагает URA.RU.

ЮГК добивалась признания права собственности на Главную понизительную подстанцию «Центральная Разведочная». Иск поступил в суд 19 сентября. Но инициатор спора не приложил документальное подтверждение владения спорным объектом на протяжении пятилетнего срока. По закону же, если в течение этого времени лицо открыто и добросовестно владеет недвижимостью, оно может претендовать на получение его в собственность.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы после поступления.

