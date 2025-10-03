ЮГК отказался от требований к властям Пласта переписать на себя подстанцию

Национализированный челябинский холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) отказался от требований к властям Пластовского округа переписать на себя электроподстанцию. Как следует из материалов дела, площадь постройки чуть превысила 1,3 тысячи квадратных метров.
«От истца поступило ходатайство о возвращении искового заявления. Возвращение иска не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения», — отметил челябинский арбитраж в своем определении, которым располагает URA.RU.
ЮГК добивалась признания права собственности на Главную понизительную подстанцию «Центральная Разведочная». Иск поступил в суд 19 сентября. Но инициатор спора не приложил документальное подтверждение владения спорным объектом на протяжении пятилетнего срока. По закону же, если в течение этого времени лицо открыто и добросовестно владеет недвижимостью, оно может претендовать на получение его в собственность.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы после поступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!