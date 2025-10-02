Челябинского хоккеиста Кравцова клуб НХЛ выставил на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» выставил экс-нападающего челябинского «Трактора» Виталия Кравцова на драфт отказов. Об этом пишет NHL News.
«Российского нападающего Кравцова выставили на драфт отказов. Кравцов сыграл в двух предсезонных встречах, где очков не набрал», — пишет «Чемпионат.ру» со ссылкой на NHL News. В течение 24 часов игрока может забрать любой клуб НХЛ.
Кравцов — воспитанник хоккейной школы «Трактор». Дважды выигрывал «бронзу» чемпионата КХЛ в 2018 и 2022 годах. В сезоне 2024/2025 годов стал серебряным призером КХЛ в составе «Трактора». Кравцов побил собственный рекорд результативности, набрав 58 (27+31) очков. Он стал вторым бомбардиром «Трактора» после Максима Шабанова и первым снайпером команды.
Кравцов ранее уже играл в Америке, где выступал за команды «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс». Вернулся в Челябинск в начале сезона 2020/2021 годов.
Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска ранее официально подтвердил заключение контракта с Евгением Кузнецовым сроком на один год. Контракт был подписан 1 октября. Но в состав первой выездной серии команды Кузнецов не вошел.
