Челябинский военный заявил, что его силой заставили подписать контракт

Челябинский военный, пытаясь через Магнитогорский гарнизонный военный суд расторгнуть контракт, заявил, что командир силой заставил его подписать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, факт давления со стороны командования не нашел своего подтверждения.
«Военнослужащий просил расторгнуть контракт, обосновывая свое требование оказанным психологическим давлением и допущенными нарушениями при его заключении. Согласно представленным сторонами документам, в апреле 2025 года военный был призван на военную службу, а в августе подал рапорт на имя командира о желании служить по контракту, который был заключен на срок два года в строгом соответствии с нормативными документами. При этом факт оказания командованием на истца психологического давления своего подтверждения не нашел», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
В итоге военному было отказано в расторжении контракта. При этом решение в законную силу не вступило и может быть оспорено.
