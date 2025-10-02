02 октября 2025

В Челябинской области ушел за грибами и пропал 74-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина ушел в лес недалеко от села Тюбук
Мужчина ушел в лес недалеко от села Тюбук Фото:

В лесу около села Тюбук Челябинской области накануне пропал 74-летний мужчина, который ушел за грибами и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда. 

«Пропал человек! Шушаков Юрий Анатольевич, 74 года (1951 г.р.). 2 октября 2025 года ушел в лес за грибами и не вернулся», — сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Челябинская область» в telegram-канале. 

Мужчина пропал в лесу около села Тюбук Каслинского района. Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Был одет в зеленую камуфляжную куртку, черные штаны, резиновые сапоги и шапку. 

Мужчина пропал в лесу накануне
Мужчина пропал в лесу накануне
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лесу около села Тюбук Челябинской области накануне пропал 74-летний мужчина, который ушел за грибами и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда.  «Пропал человек! Шушаков Юрий Анатольевич, 74 года (1951 г.р.). 2 октября 2025 года ушел в лес за грибами и не вернулся», — сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Челябинская область» в telegram-канале.  Мужчина пропал в лесу около села Тюбук Каслинского района. Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Был одет в зеленую камуфляжную куртку, черные штаны, резиновые сапоги и шапку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...