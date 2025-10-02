В лесу около села Тюбук Челябинской области накануне пропал 74-летний мужчина, который ушел за грибами и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда.
«Пропал человек! Шушаков Юрий Анатольевич, 74 года (1951 г.р.). 2 октября 2025 года ушел в лес за грибами и не вернулся», — сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Челябинская область» в telegram-канале.
Мужчина пропал в лесу около села Тюбук Каслинского района. Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Был одет в зеленую камуфляжную куртку, черные штаны, резиновые сапоги и шапку.
