Министр просвещения отчитался перед Путиным о ремонте и строительстве школ в России

Министр просвещения Кравцов заявил об успехах в ремонте и строительстве школ

15 января 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

По словам Кравцова, санкции не могут помешать построить и отремонтировать школы в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что капитальный ремонт и строительство школ в стране идет по плану. По словам министра, согласно срокам будет выполнено поручение о ремонте порядка 7300 школ. «Благодаря вашей поддержке программа и капитального ремонта школ, и строительства новых школ идет по плану, без сбоев. Никакие санкции не могут этому помешать», — передает сайт Кремля слова Кравцова. Он добавил, что поручение Путина о ремонте 7300 школ будет выполнено согласно срокам. Министр добавил, что программа строительств школ, идущая по плану, помогла ликвидировать третью смену для учеников. На данный момент около 15% приходится на вторую смену. Помимо прочего, все школы оснащаются новым оборудованием, а до конца года новшество появится еще в 1300 школах. Как заявил Кравцов, было создано 360 «Кванториумов» и 17 тысяч «Точек роста». Эта инфраструктура используется не только для старшеклассников, но и для всех обучающихся. Ранее Кравцов рассказал, что Министерство просвещения России работает над сокращением бюрократической нагрузки на педагогов. Как заявил министр, учителей нужно избавить от лишней бумажной волокиты. Преподаватели должны заполнять только те пять документов, которые нормативно закреплены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что капитальный ремонт и строительство школ в стране идет по плану. По словам министра, согласно срокам будет выполнено поручение о ремонте порядка 7300 школ. «Благодаря вашей поддержке программа и капитального ремонта школ, и строительства новых школ идет по плану, без сбоев. Никакие санкции не могут этому помешать», — передает сайт Кремля слова Кравцова. Он добавил, что поручение Путина о ремонте 7300 школ будет выполнено согласно срокам. Министр добавил, что программа строительств школ, идущая по плану, помогла ликвидировать третью смену для учеников. На данный момент около 15% приходится на вторую смену. Помимо прочего, все школы оснащаются новым оборудованием, а до конца года новшество появится еще в 1300 школах. Как заявил Кравцов, было создано 360 «Кванториумов» и 17 тысяч «Точек роста». Эта инфраструктура используется не только для старшеклассников, но и для всех обучающихся. Ранее Кравцов рассказал, что Министерство просвещения России работает над сокращением бюрократической нагрузки на педагогов. Как заявил министр, учителей нужно избавить от лишней бумажной волокиты. Преподаватели должны заполнять только те пять документов, которые нормативно закреплены.