В Москве попрощались с худруком Малого театра Юрием Соломиным: фоторепортаж

В Москве попрощались с худруком Малого театра Юрием Соломиным
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Соломин Юрий похороны. Москва, соломин похороны
На церемонию прощания с Юрием Соломиным пришли тысячи человек Фото:

В Малом театре завершилась церемония прощания с Народным артистом СССР Юрием Соломиным. На нее пришли близкие, родные и друзья худрука театра. На мероприятии были актеры Сергей Гармаш, Дмитрий Певцов, Александр Олешко, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие. URA.RU показывает, как прошла церемония, в фоторепортаже.

Прощание с Юрием Соломиным. Похороны Юрия Соломина. Москва
Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января
Фото:
Прощание с Юрием Соломиным. Похороны Юрия Соломина. Москва
Очередь из желающих проститься с Юрием Соломиным растянулась до улицы Петровка. Сотрудники правоохранительных органов усилили охрану Малого театра во время церемонии
Фото:
Прощание с Юрием Соломиным. Похороны Юрия Соломина. Москва
Фото:
Прощание с Юрием Соломиным. Похороны Юрия Соломина. Москва
«Трудно руководить милицией, больницей и, конечно же, театром. Это очень ранимый и болезненный организм», — рассказывал Соломин о своей роли худрука Малого театра. На эту должность он был назначен в 1988 году
Фото:
Прощание с Юрием Соломиным. Похороны Юрия Соломина. Москва
Герой Труда РФ (2020), Народный артист СССР (1988) Юрий Соломин будет похоронен рядом со своей женой на Троекуровском кладбище. Это было личным желанием артиста
Фото:
Прощание с Юрием Соломиным. Похороны Юрия Соломина. Москва
«Он не просто был хранителем традиций и консерватором — Соломин думал о том, как развивать эти традиции, как играть сегодня Гоголя, Чехова, которого он любил нежной любовью», — заявил театровед, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов
Фото:
Прощание с Юрием Соломиным. Похороны Юрия Соломина. Москва
«Мы прощаемся с великим режиссером, великим актером и великим гражданином… Он был хранителем великих традиций русского драматического театра. Я хотел бы сказать спасибо Соломину за то, что наше сотрудничество не было формальным. Оно было очень человеческим, честным и открытым», — сказал Александр Бастрыкин
Фото:
Прощание с Юрием Соломиным. Похороны Юрия Соломина. Москва
«Он проявил себя как талантливый актер любого жанра, ему под силу были любые роли. Но та роль, которую он сыграл в лихие 90-е в сохранении нашего языка и культуры, нашей веры и традиции, она бесценна», — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Фото:
Прощание с Юрием Соломиным. Похороны Юрия Соломина. Москва
На прощании с Соломиным также пришли кинорежиссер Дмитрий Барщевский, помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин прислали венки
Фото:
Прощание с Юрием Соломиным. Похороны Юрия Соломина. Москва
Отпевание народного артиста СССР Юрия Соломина прошло в храме Христа Спасителя
Фото:

Предварительная причина смерти Соломина — почечная недостаточность, которая была вызвана инсультом. На состояние актера также повлияли гипертония, сахарный диабет и атеросклероз.

За свою карьеру Соломин сыграл более 50 ролей в классическом и современном репертуаре. Он получил множество наград. Подробнее — в материале URA.RU.

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В Малом театре завершилась церемония прощания с Народным артистом СССР Юрием Соломиным. На нее пришли близкие, родные и друзья худрука театра. На мероприятии были актеры Сергей Гармаш, Дмитрий Певцов, Александр Олешко, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие. URA.RU показывает, как прошла церемония, в фоторепортаже. Предварительная причина смерти Соломина — почечная недостаточность, которая была вызвана инсультом. На состояние актера также повлияли гипертония, сахарный диабет и атеросклероз. За свою карьеру Соломин сыграл более 50 ролей в классическом и современном репертуаре. Он получил множество наград. Подробнее — в материале URA.RU.
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