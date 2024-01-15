В Москве попрощались с худруком Малого театра Юрием Соломиным: фоторепортаж

В Москве попрощались с худруком Малого театра Юрием Соломиным

15 января 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

На церемонию прощания с Юрием Соломиным пришли тысячи человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Малом театре завершилась церемония прощания с Народным артистом СССР Юрием Соломиным. На нее пришли близкие, родные и друзья худрука театра. На мероприятии были актеры Сергей Гармаш, Дмитрий Певцов, Александр Олешко, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие. URA.RU показывает, как прошла церемония, в фоторепортаже. Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Очередь из желающих проститься с Юрием Соломиным растянулась до улицы Петровка. Сотрудники правоохранительных органов усилили охрану Малого театра во время церемонии Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Фото: Алексей Гайнов © URA.RU «Трудно руководить милицией, больницей и, конечно же, театром. Это очень ранимый и болезненный организм», — рассказывал Соломин о своей роли худрука Малого театра. На эту должность он был назначен в 1988 году Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Герой Труда РФ (2020), Народный артист СССР (1988) Юрий Соломин будет похоронен рядом со своей женой на Троекуровском кладбище. Это было личным желанием артиста Фото: Алексей Гайнов © URA.RU «Он не просто был хранителем традиций и консерватором — Соломин думал о том, как развивать эти традиции, как играть сегодня Гоголя, Чехова, которого он любил нежной любовью», — заявил театровед, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов Фото: Алексей Гайнов © URA.RU «Мы прощаемся с великим режиссером, великим актером и великим гражданином… Он был хранителем великих традиций русского драматического театра. Я хотел бы сказать спасибо Соломину за то, что наше сотрудничество не было формальным. Оно было очень человеческим, честным и открытым», — сказал Александр Бастрыкин Фото: Алексей Гайнов © URA.RU «Он проявил себя как талантливый актер любого жанра, ему под силу были любые роли. Но та роль, которую он сыграл в лихие 90-е в сохранении нашего языка и культуры, нашей веры и традиции, она бесценна», — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Алексей Гайнов © URA.RU На прощании с Соломиным также пришли кинорежиссер Дмитрий Барщевский, помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин прислали венки Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Отпевание народного артиста СССР Юрия Соломина прошло в храме Христа Спасителя Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Предварительная причина смерти Соломина — почечная недостаточность, которая была вызвана инсультом. На состояние актера также повлияли гипертония, сахарный диабет и атеросклероз. За свою карьеру Соломин сыграл более 50 ролей в классическом и современном репертуаре. Он получил множество наград. Подробнее — в материале URA.RU.

В Малом театре завершилась церемония прощания с Народным артистом СССР Юрием Соломиным. На нее пришли близкие, родные и друзья худрука театра. На мероприятии были актеры Сергей Гармаш, Дмитрий Певцов, Александр Олешко, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие. URA.RU показывает, как прошла церемония, в фоторепортаже. Предварительная причина смерти Соломина — почечная недостаточность, которая была вызвана инсультом. На состояние актера также повлияли гипертония, сахарный диабет и атеросклероз. За свою карьеру Соломин сыграл более 50 ролей в классическом и современном репертуаре. Он получил множество наград. Подробнее — в материале URA.RU.