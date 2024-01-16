История памятника «Алеша», который хотят снести власти Болгарии

Госдума осудила решение властей Болгарии о сносе памятника «Алеша»

16 января 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Памятник «Алеша» (на фото) был установлен в 1954 году Фото: Википедия Власти Болгарии демонтировали памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в Пловдиве. В связи с этим на пленарном заседании Госдума приняла заявление, в котором осудила такую инициативу болгарских властей. URA.RU рассказывает историю памятника «Алеша». Это откровенная демонстрация пренебрежительного отношения к истории своей страны, <…> маниакально-отчаянное стремление принизить героический подвиг советских солдат», — передает «Парламентская газета» информацию из заявления. Также они назвали это попыткой надругательства над исторической памятью народов стран. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что надо уважать память наших солдат и руководствоваться любовью к своей стране. Он отметил, что к власти пришли нацисты, которые хотят убрать все памятники. «Сегодня не только на Украине, но и в ряде европейских стран к власти пришли нацисты. <…> [Мы] освобождали Болгарию от фашистского режима, который был тогда во главе Болгарии. А сегодня новые фашисты <…> хотят взять и историю эту не только переписать, но и убрать все памятники», — отметил Володин. История памятника «Алеша» Памятник был установлен в 1954 году, а открыт 5 ноября 1957 года в городе Пловдив на холме Бунарджик. Его скульпторами выступили Любомир Далчев, Тодор Босилков, Васил Радославов и Александр Ковачев. Монумент представляет собой 10,8-метровую железобетонную скульптуру советского солдата, который смотрит на восток. У него в руке находится пистолет-пулемет Шпагина, направленный вниз, к земле. Постамент фигуры украшен двумя барельефами, которые изображают победу и войну. Кроме того, памятник расположен таким образом, что его видно почти с любой точки города. В 1948 году появилась идея о создании памятника, чтобы почтить память советских воинов-освободителей. В связи с этим был создан Общегородской инициативный комитет по строительству монумента. В его состав вошли художники, преподаватели, писатели, архитекторы и общественные деятели. Главой комитета был назначен начальник Пловдивского военного гарнизона, генерал Асен Греков. Общеболгарский конкурс проектов памятника был объявлен в 1949 году. В нем приняли участие десять творческих коллективов. Комиссия остановила свой выбор на проекте «Красный богатырь», который был создан коллективом во главе с Василом Радославовом. При возведении макета на месте появились некоторые недостатки в образе монумента. В частности, памятник должен был состоять из трех элементов, но из-за того, что они сливались на фоне неба, композиция теряла красоту. Именно поэтому оставили только воина и в 1950 году этот вариант утвердили. Прообразом монумента стал рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта Алексей Скурлатов. В Пловдиве он подружился с рабочим телефонной станции Методи Витановым. Впоследствии, тот передал фотографию солдата Василу Родославову. На основе этого изображения был создан памятник «Алеша». Однако в 1989 году пловдивский общинский совет предпринял первую попытку сноса монумента как «символа советской оккупации». Но жители города провели мероприятия в защиту «Алеши». Они круглосуточно дежурили у памятника. В 1993 году была предпринята вторая попытка демонтажа монумента. Инициатором стал мэр Пловдива. Множество болгарских общественных организаций выступили против такого решения. Группа русских ветеранов, которые проживают в Болгарии, даже пригрозила актом публичного самосожжения. Общинский совет Пловдива в 1996 году снова предложил снести «Алешу». Но окружной суд отменил это решение. В свою очередь, Верховный суд Болгарии постановил, что монумент — это памятник Второй мировой войны, он не может быть разрушен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Болгарии демонтировали памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в Пловдиве. В связи с этим на пленарном заседании Госдума приняла заявление, в котором осудила такую инициативу болгарских властей. URA.RU рассказывает историю памятника «Алеша». Это откровенная демонстрация пренебрежительного отношения к истории своей страны, <…> маниакально-отчаянное стремление принизить героический подвиг советских солдат», — передает «Парламентская газета» информацию из заявления. Также они назвали это попыткой надругательства над исторической памятью народов стран. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что надо уважать память наших солдат и руководствоваться любовью к своей стране. Он отметил, что к власти пришли нацисты, которые хотят убрать все памятники. Памятник был установлен в 1954 году, а открыт 5 ноября 1957 года в городе Пловдив на холме Бунарджик. Его скульпторами выступили Любомир Далчев, Тодор Босилков, Васил Радославов и Александр Ковачев. Монумент представляет собой 10,8-метровую железобетонную скульптуру советского солдата, который смотрит на восток. У него в руке находится пистолет-пулемет Шпагина, направленный вниз, к земле. Постамент фигуры украшен двумя барельефами, которые изображают победу и войну. Кроме того, памятник расположен таким образом, что его видно почти с любой точки города. В 1948 году появилась идея о создании памятника, чтобы почтить память советских воинов-освободителей. В связи с этим был создан Общегородской инициативный комитет по строительству монумента. В его состав вошли художники, преподаватели, писатели, архитекторы и общественные деятели. Главой комитета был назначен начальник Пловдивского военного гарнизона, генерал Асен Греков. Общеболгарский конкурс проектов памятника был объявлен в 1949 году. В нем приняли участие десять творческих коллективов. Комиссия остановила свой выбор на проекте «Красный богатырь», который был создан коллективом во главе с Василом Радославовом. При возведении макета на месте появились некоторые недостатки в образе монумента. В частности, памятник должен был состоять из трех элементов, но из-за того, что они сливались на фоне неба, композиция теряла красоту. Именно поэтому оставили только воина и в 1950 году этот вариант утвердили. Прообразом монумента стал рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта Алексей Скурлатов. В Пловдиве он подружился с рабочим телефонной станции Методи Витановым. Впоследствии, тот передал фотографию солдата Василу Родославову. На основе этого изображения был создан памятник «Алеша». Однако в 1989 году пловдивский общинский совет предпринял первую попытку сноса монумента как «символа советской оккупации». Но жители города провели мероприятия в защиту «Алеши». Они круглосуточно дежурили у памятника. В 1993 году была предпринята вторая попытка демонтажа монумента. Инициатором стал мэр Пловдива. Множество болгарских общественных организаций выступили против такого решения. Группа русских ветеранов, которые проживают в Болгарии, даже пригрозила актом публичного самосожжения. Общинский совет Пловдива в 1996 году снова предложил снести «Алешу». Но окружной суд отменил это решение. В свою очередь, Верховный суд Болгарии постановил, что монумент — это памятник Второй мировой войны, он не может быть разрушен.