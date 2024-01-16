Мэрия Сургута пытается отменить концерт скандального рэпера Кишлака

Администрация Сургута рекомендует организатору концерта Кишлака отказаться от проведения мероприятия в городе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Администрация Сургута порекомендовала организатору концерта рэпера Кишлака воздержаться от проведения мероприятия в городе. Окончательное решение по поводу концерта примет сам организатор, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Сургута.

«10 января 2024 года в адрес администрации Сургута поступило уведомление о том, что 26 января в городе планируется проведение массового мероприятия — концерта группы „Кишлак“. Было проведено комплексное лингвистическое исследование текстов песен этой музыкальной группы. Получено экспертное заключение о возможном формировании у слушателей концерта (особенно молодежи) мотивов к деструктивному поведению: употреблению спиртного, наркотиков, обесцениванию своей жизни и жизни окружающих. На основании этого администрация города письменно обратилась к организатору мероприятия с рекомендацией воздержаться от проведения концертов группы „Кишлак“ в Сургуте. Окончательное решение по этому вопросу будет принято организаторами мероприятия», — рассказали в пресс-службе.

Однако жители ХМАО продолжают раскупать билеты на концерт Кишлака. По данным сервиса по покупке билетов, за прошедшие сутки было приобретено около 60 билетов.

Местные общественники ранее потребовали у городских властей запретить выступление репера якобы из-за призыва к употреблению запрещенных веществ, однако фанатам творчества рэпера посчитали претензию нецелесообразной. «Если их тронуло — их проблемы. Их никто не заставляет идти (на концерт) и слушать», — рассудил собеседник чата во «Вконтакте», который организован для тех, кто пойдет на концерт. В нем участвуют около 300 человек, среди которых более половины — несовершеннолетние школьники.

Корреспондент агентства попытался связаться с организатором концерта Кишлака в Сургуте. Ответ на запрос получить не удалось.