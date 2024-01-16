16 января 2024

В ХМАО произошел пожар в торговом центре

В Нижневартовске произошел пожар в ТЦ «Югра Молл»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Воровского. Тюмень , пожарная машина, пожарный автомобиль
Спасатели эвакуировали из ТЦ более 300 человек Фото:

В Нижневартовске загорелся торговый центр «Югра Молл». Из здания были эвакуированы 352 человека, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«В 11:21 поступило сообщение. В 11:25 [пожарные] прибыли. В 11:51 — ликвидация на восьми квадратах. Эвакуировано 352 человека», — прокомментировали агентству в МЧС.

На месте происшествия работали 10 единиц техники и 45 спасателей. Причины пожара устанавливаются, предположительно очаг возгорания — одно из заведений общепита.

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В Нижневартовске загорелся торговый центр «Югра Молл». Из здания были эвакуированы 352 человека, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО. «В 11:21 поступило сообщение. В 11:25 [пожарные] прибыли. В 11:51 — ликвидация на восьми квадратах. Эвакуировано 352 человека», — прокомментировали агентству в МЧС. На месте происшествия работали 10 единиц техники и 45 спасателей. Причины пожара устанавливаются, предположительно очаг возгорания — одно из заведений общепита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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