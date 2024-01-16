В ХМАО произошел пожар в торговом центре

Спасатели эвакуировали из ТЦ более 300 человек
В Нижневартовске загорелся торговый центр «Югра Молл». Из здания были эвакуированы 352 человека, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.
«В 11:21 поступило сообщение. В 11:25 [пожарные] прибыли. В 11:51 — ликвидация на восьми квадратах. Эвакуировано 352 человека», — прокомментировали агентству в МЧС.
На месте происшествия работали 10 единиц техники и 45 спасателей. Причины пожара устанавливаются, предположительно очаг возгорания — одно из заведений общепита.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.