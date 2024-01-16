16 января 2024

Куйвашев и Орлов назвали главные достоинства жителей региона

Свердловские власти поздравляют жителей с юбилеем региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача подписй жителей региона за возвращение прямых выборов мэра Екатеринбурга и глав городов Свердловской области. Екатеринбург, герб свердловской области, герб со
17 января Свердловская область отмечает круглую дату Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем поздравлении свердловчанам отметил талант, доброе сердце и несгибаемый характер свердловчан. Поздравительная речь приурочена к 90-летию Свердловской области.

«В свое время мир покорили визовская сталь и мотоциклы „Урал“ — сегодня мы продолжаем традиции трудового мастерства электропоездами „Ласточка“ и самолетами „Байкал“. Но самое главное — здесь живут люди с несгибаемым характером, талантливые и целеустремленные, неравнодушные и добрые сердцем. От всей души поздравляю всех свердловчан с юбилеем области», — написал Орлов в своем telegram-канале.

Также с поздравлениями выступил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что последнее десятилетие регион уверенно шел к созданию открытого и демократичного общества. «Все это — результат таланта, трудолюбия, энергичности и добросовестности уральцев. Все, что появилось благодаря свердловчанам за это время, создано основательно, с душой и любовью», — считает Куйвашев. Его слова передает департамент информационной политики.

Сегодня, 17 января, Свердловская область отмечает свое 90-летие. В честь этого экс-губернатор Эдуард Россель рассказал, как в 90-е годы открыл регион Америке, а профессор Константин Бугров назвал семь поводов гордиться Свердловской область.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем поздравлении свердловчанам отметил талант, доброе сердце и несгибаемый характер свердловчан. Поздравительная речь приурочена к 90-летию Свердловской области. «В свое время мир покорили визовская сталь и мотоциклы „Урал“ — сегодня мы продолжаем традиции трудового мастерства электропоездами „Ласточка“ и самолетами „Байкал“. Но самое главное — здесь живут люди с несгибаемым характером, талантливые и целеустремленные, неравнодушные и добрые сердцем. От всей души поздравляю всех свердловчан с юбилеем области», — написал Орлов в своем telegram-канале. Также с поздравлениями выступил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что последнее десятилетие регион уверенно шел к созданию открытого и демократичного общества. «Все это — результат таланта, трудолюбия, энергичности и добросовестности уральцев. Все, что появилось благодаря свердловчанам за это время, создано основательно, с душой и любовью», — считает Куйвашев. Его слова передает департамент информационной политики. Сегодня, 17 января, Свердловская область отмечает свое 90-летие. В честь этого экс-губернатор Эдуард Россель рассказал, как в 90-е годы открыл регион Америке, а профессор Константин Бугров назвал семь поводов гордиться Свердловской область.
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© Служба новостей «URA.RU»
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