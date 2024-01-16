Куйвашев и Орлов назвали главные достоинства жителей региона

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем поздравлении свердловчанам отметил талант, доброе сердце и несгибаемый характер свердловчан. Поздравительная речь приурочена к 90-летию Свердловской области.
«В свое время мир покорили визовская сталь и мотоциклы „Урал“ — сегодня мы продолжаем традиции трудового мастерства электропоездами „Ласточка“ и самолетами „Байкал“. Но самое главное — здесь живут люди с несгибаемым характером, талантливые и целеустремленные, неравнодушные и добрые сердцем. От всей души поздравляю всех свердловчан с юбилеем области», — написал Орлов в своем telegram-канале.
Также с поздравлениями выступил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что последнее десятилетие регион уверенно шел к созданию открытого и демократичного общества. «Все это — результат таланта, трудолюбия, энергичности и добросовестности уральцев. Все, что появилось благодаря свердловчанам за это время, создано основательно, с душой и любовью», — считает Куйвашев. Его слова передает департамент информационной политики.
Сегодня, 17 января, Свердловская область отмечает свое 90-летие. В честь этого экс-губернатор Эдуард Россель рассказал, как в 90-е годы открыл регион Америке, а профессор Константин Бугров назвал семь поводов гордиться Свердловской область.
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