16 января 2024

Волонтеры ХМАО отправились в глухую тайгу в день сбора подписей за Путина

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Волонтеры отправились в самые отдаленные поселения Югры Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО добровольцы отправились в тайгу, чтобы жители самых отдаленных сел и деревень округа смогли поставить свою подпись в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказал руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Кирилл Медведев.

«Наши мобильные бригады отправились в самые отдаленные поселки и деревни Югры, чтобы собрать подписи в поддержку Владимира Путина. Хочется отметить колоссальную работу наших волонтеров во время партийной акции. По всей стране работало более 20 тысяч добровольцев. В каждом поселении было привлечено к сбору минимум трое волонтеров», — прокомментировал Медведев.

Итоговое количество подписей, собранных в ходе акции, еще не подсчитано. «Это логистически длинный маршрут, мы еще свозим все подписные листы из отдаленных районов. Кроме того, сбор проходил не только в приемных партии — активно участвовали общественники „Народного фронта“, „Молодой гвардии“ и других волонтерских организаций. В целом, акция прошла очень активно, но итоги мы, скорее всего, сможем подвести уже по завершении сбора всех подписей за кандидата, так что об общем количестве голосов говорить пока рано», — отметил Медведев.

Ранее URA.RU писало о том, что из ХМАО в ЦИК отправилась первая партия подписей в поддержку Путина. Работа по их сбору продлится до конца января.

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В ХМАО добровольцы отправились в тайгу, чтобы жители самых отдаленных сел и деревень округа смогли поставить свою подпись в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказал руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Кирилл Медведев. «Наши мобильные бригады отправились в самые отдаленные поселки и деревни Югры, чтобы собрать подписи в поддержку Владимира Путина. Хочется отметить колоссальную работу наших волонтеров во время партийной акции. По всей стране работало более 20 тысяч добровольцев. В каждом поселении было привлечено к сбору минимум трое волонтеров», — прокомментировал Медведев. Итоговое количество подписей, собранных в ходе акции, еще не подсчитано. «Это логистически длинный маршрут, мы еще свозим все подписные листы из отдаленных районов. Кроме того, сбор проходил не только в приемных партии — активно участвовали общественники „Народного фронта“, „Молодой гвардии“ и других волонтерских организаций. В целом, акция прошла очень активно, но итоги мы, скорее всего, сможем подвести уже по завершении сбора всех подписей за кандидата, так что об общем количестве голосов говорить пока рано», — отметил Медведев. Ранее URA.RU писало о том, что из ХМАО в ЦИК отправилась первая партия подписей в поддержку Путина. Работа по их сбору продлится до конца января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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