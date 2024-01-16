Волонтеры ХМАО отправились в глухую тайгу в день сбора подписей за Путина

В ХМАО добровольцы отправились в тайгу, чтобы жители самых отдаленных сел и деревень округа смогли поставить свою подпись в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказал руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Кирилл Медведев.
«Наши мобильные бригады отправились в самые отдаленные поселки и деревни Югры, чтобы собрать подписи в поддержку Владимира Путина. Хочется отметить колоссальную работу наших волонтеров во время партийной акции. По всей стране работало более 20 тысяч добровольцев. В каждом поселении было привлечено к сбору минимум трое волонтеров», — прокомментировал Медведев.
Итоговое количество подписей, собранных в ходе акции, еще не подсчитано. «Это логистически длинный маршрут, мы еще свозим все подписные листы из отдаленных районов. Кроме того, сбор проходил не только в приемных партии — активно участвовали общественники „Народного фронта“, „Молодой гвардии“ и других волонтерских организаций. В целом, акция прошла очень активно, но итоги мы, скорее всего, сможем подвести уже по завершении сбора всех подписей за кандидата, так что об общем количестве голосов говорить пока рано», — отметил Медведев.
Ранее URA.RU писало о том, что из ХМАО в ЦИК отправилась первая партия подписей в поддержку Путина. Работа по их сбору продлится до конца января.
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