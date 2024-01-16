В ХМАО родители пойдут под суд за жестокое обращение с детьми

17 января 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Семейной паре грозит до трех лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Октябрьском районе передано в суд дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Семейная пара из-за регулярных пьянок не заботилась о своих детях пяти и восьми лет должным образом, и теперь им грозит ответственность, передает пресс-служба УМВД ХМАО на своем официальном сайте. «На фоне злоупотребления алкогольными напитками [родители] неоднократно допускали жестокое обращение с детьми, оставляли без питания и ухода, содержали жилище в антисанитарном состоянии. В течение нескольких лет [они] состоят на профилактическом учете, но продолжают подвергать жизни и здоровье своих детей опасности», — сообщает пресс-служба полиции. Родители также не прислушивались к рекомендациям педиатра, из-за чего дети не получали медицинское лечение. Из-за постоянных запоев семейной пары они периодически жили у бабушки. Дело по статье 156 УК РФ «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» передано в суд. Паре грозит три года лишения свободы.

В Октябрьском районе передано в суд дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Семейная пара из-за регулярных пьянок не заботилась о своих детях пяти и восьми лет должным образом, и теперь им грозит ответственность, передает пресс-служба УМВД ХМАО на своем официальном сайте. «На фоне злоупотребления алкогольными напитками [родители] неоднократно допускали жестокое обращение с детьми, оставляли без питания и ухода, содержали жилище в антисанитарном состоянии. В течение нескольких лет [они] состоят на профилактическом учете, но продолжают подвергать жизни и здоровье своих детей опасности», — сообщает пресс-служба полиции. Родители также не прислушивались к рекомендациям педиатра, из-за чего дети не получали медицинское лечение. Из-за постоянных запоев семейной пары они периодически жили у бабушки. Дело по статье 156 УК РФ «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» передано в суд. Паре грозит три года лишения свободы.