16 января 2024

В ХМАО родители пойдут под суд за жестокое обращение с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Семейной паре грозит до трех лет лишения свободы Фото:

В Октябрьском районе передано в суд дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Семейная пара из-за регулярных пьянок не заботилась о своих детях пяти и восьми лет должным образом, и теперь им грозит ответственность, передает пресс-служба УМВД ХМАО на своем официальном сайте.

«На фоне злоупотребления алкогольными напитками [родители] неоднократно допускали жестокое обращение с детьми, оставляли без питания и ухода, содержали жилище в антисанитарном состоянии. В течение нескольких лет [они] состоят на профилактическом учете, но продолжают подвергать жизни и здоровье своих детей опасности», — сообщает пресс-служба полиции.

Родители также не прислушивались к рекомендациям педиатра, из-за чего дети не получали медицинское лечение. Из-за постоянных запоев семейной пары они периодически жили у бабушки.

Дело по статье 156 УК РФ «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» передано в суд. Паре грозит три года лишения свободы.

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В Октябрьском районе передано в суд дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Семейная пара из-за регулярных пьянок не заботилась о своих детях пяти и восьми лет должным образом, и теперь им грозит ответственность, передает пресс-служба УМВД ХМАО на своем официальном сайте. «На фоне злоупотребления алкогольными напитками [родители] неоднократно допускали жестокое обращение с детьми, оставляли без питания и ухода, содержали жилище в антисанитарном состоянии. В течение нескольких лет [они] состоят на профилактическом учете, но продолжают подвергать жизни и здоровье своих детей опасности», — сообщает пресс-служба полиции. Родители также не прислушивались к рекомендациям педиатра, из-за чего дети не получали медицинское лечение. Из-за постоянных запоев семейной пары они периодически жили у бабушки. Дело по статье 156 УК РФ «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» передано в суд. Паре грозит три года лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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