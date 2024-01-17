В ХМАО зафиксирован рост заболеваемости коклюшем

В Югре зарегистрирована вспышка коклюша, которая происходит циклично раз в 4 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре зарегистрирован подъем заболеваемости коклюшем. Однако превышение среднего показателя заболевших в регионе не представляет опасности и происходит с периодичностью раз в 4 года. Об этом агентству URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«В округе наблюдается некоторый подъем заболеваемости коклюшем. Это совпадает с периодичностью подъемов, свойственной для коклюшной инфекции. Сама периодичность связана с истощением имунной прослойки [населения], так как накапливается определенное количество людей, у которых постпрививочный иммунитет уже ослаб, а естественный иммунитет ничем не подкреплялся», — пояснили в надзорном ведомстве. По этой причине, уверяют специалисты, всплеск заболевания наблюдается каждые 4 года.

Благодаря прививке против коклюша, которая ставится в детстве, у жителей ХМАО сформирован грунт-иммунитет. Именно за счет него течение коклюшной инфекции проходит типично без угрожающих здоровью осложнений.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) участились случаи заболевания коклюшем. На 10 ноября 2023 года лечение в окружной клинической больнице с данным заболеванием прошли 13 детей в возрасте до 17 лет, среди них трое детей до года.