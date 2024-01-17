В ХМАО зафиксирован рост заболеваемости коклюшем

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В Югре зарегистрирована вспышка коклюша, которая происходит циклично раз в 4 года Фото:

В Югре зарегистрирован подъем заболеваемости коклюшем. Однако превышение среднего показателя заболевших в регионе не представляет опасности и происходит с периодичностью раз в 4 года. Об этом агентству URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«В округе наблюдается некоторый подъем заболеваемости коклюшем. Это совпадает с периодичностью подъемов, свойственной для коклюшной инфекции. Сама периодичность связана с истощением имунной прослойки [населения], так как накапливается определенное количество людей, у которых постпрививочный иммунитет уже ослаб, а естественный иммунитет ничем не подкреплялся», — пояснили в надзорном ведомстве. По этой причине, уверяют специалисты, всплеск заболевания наблюдается каждые 4 года.

Благодаря прививке против коклюша, которая ставится в детстве, у жителей ХМАО сформирован грунт-иммунитет. Именно за счет него течение коклюшной инфекции проходит типично без угрожающих здоровью осложнений.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) участились случаи заболевания коклюшем. На 10 ноября 2023 года лечение в окружной клинической больнице с данным заболеванием прошли 13 детей в возрасте до 17 лет, среди них трое детей до года.

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В Югре зарегистрирован подъем заболеваемости коклюшем. Однако превышение среднего показателя заболевших в регионе не представляет опасности и происходит с периодичностью раз в 4 года. Об этом агентству URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «В округе наблюдается некоторый подъем заболеваемости коклюшем. Это совпадает с периодичностью подъемов, свойственной для коклюшной инфекции. Сама периодичность связана с истощением имунной прослойки [населения], так как накапливается определенное количество людей, у которых постпрививочный иммунитет уже ослаб, а естественный иммунитет ничем не подкреплялся», — пояснили в надзорном ведомстве. По этой причине, уверяют специалисты, всплеск заболевания наблюдается каждые 4 года. Благодаря прививке против коклюша, которая ставится в детстве, у жителей ХМАО сформирован грунт-иммунитет. Именно за счет него течение коклюшной инфекции проходит типично без угрожающих здоровью осложнений. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) участились случаи заболевания коклюшем. На 10 ноября 2023 года лечение в окружной клинической больнице с данным заболеванием прошли 13 детей в возрасте до 17 лет, среди них трое детей до года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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