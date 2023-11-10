10 ноября 2023

В крупном городе ХМАО медики предупредили об участившихся случаях заражения коклюшем

В Нефтеюганске медики сообщили об участившихся случаях заражения коклюшем
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, хмао, нефтеюганск, скорая помошь
В Нефтеюганске участились случаи заболевания коклюшем,сообщили в местной больнице Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) заметно возросло число случаев заражения коклюшем. Об этом сообщили медики Нефтеюганской окружной клинической больницы.

«В Нефтеюганске участились случаи заболевания коклюшем. На 10 ноября 2023 года лечение в Нефтеюганской окружной клинической больнице с данным заболеванием прошли 13 детей в возрасте до 17 лет, среди них трое детей до года», —сообщается в группе «Нефтеюганская окружная клиническая больница» в социальной сети «ВКонтакте».

Медики напомнили, что коклюш —это острое инфекционное заболевание бактериальной природы, проявляющееся в виде приступов сильного спазматического кашля. Заражение инфекцией происходит воздушно-капельным путем при тесном контакте с больным человеком. Инкубационный период болезни длится до двух недель.Чаще всего коклюшем болеют дети. При этом особую опасность заболевание представляет для малышей в возрасте до трех лет. Своевременное прохождение вакцинации является лучшим способом уберечься от коклюша, напоминают врачи.

Ранее в Роспотребнадзоре ХМАО опубликовали статистику за девять месяцев этого года, свидетельствующую о почти шестикратном по сравнению с прошлым годом увеличении случаев заражения коклюшем среди жителей региона.Самые серьезные всплески болезни, по данным ведомства, были отмечены в Ханты-Мансийске, Покачах и Когалыме.

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В Нефтеюганске (ХМАО) заметно возросло число случаев заражения коклюшем. Об этом сообщили медики Нефтеюганской окружной клинической больницы. «В Нефтеюганске участились случаи заболевания коклюшем. На 10 ноября 2023 года лечение в Нефтеюганской окружной клинической больнице с данным заболеванием прошли 13 детей в возрасте до 17 лет, среди них трое детей до года», —сообщается в группе «Нефтеюганская окружная клиническая больница» в социальной сети «ВКонтакте». Медики напомнили, что коклюш —это острое инфекционное заболевание бактериальной природы, проявляющееся в виде приступов сильного спазматического кашля. Заражение инфекцией происходит воздушно-капельным путем при тесном контакте с больным человеком. Инкубационный период болезни длится до двух недель.Чаще всего коклюшем болеют дети. При этом особую опасность заболевание представляет для малышей в возрасте до трех лет. Своевременное прохождение вакцинации является лучшим способом уберечься от коклюша, напоминают врачи. Ранее в Роспотребнадзоре ХМАО опубликовали статистику за девять месяцев этого года, свидетельствующую о почти шестикратном по сравнению с прошлым годом увеличении случаев заражения коклюшем среди жителей региона.Самые серьезные всплески болезни, по данным ведомства, были отмечены в Ханты-Мансийске, Покачах и Когалыме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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