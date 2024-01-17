17 января 2024

Губернатор ХМАО ввела новые правила ликвидации коммунальных ЧП для мэров. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
В Югре создадут новую модель предотвращения ЧП на коммунальных сетях Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперштаба ввела новые правила для мэров во время ликвидации коммунальных аварий. Теперь главы городов и районов должны персонально отчитываться о ходе работ по устранению ЧП, а не перекладывать ответственность на замов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Если в течение четырех часов проблему решить не удается, лично мэр обязан будет отчитаться об этом в окружной депстрой, чтобы привлечь дополнительные ресурсы. Кроме того, градоначальникам придется самим выезжать на место ЧП и контролировать ход ремонтных работ», — сообщил инсайдер.

В департаменте внутренней политики в ответ на запрос журналиста агентства сообщили, что в Югре будет создана централизованная модель по предотвращению коммунальных коллапсов и устранению их последствий. Планируется обеспечить муниципалитеты материалами, оборудованием и специалистами для устранения ЧП и организовать автоматизированную систему учета аварийных запасов. «Это не значит, что ОМСУ уходят от ответственности за обеспечение надежности жизнеобеспечения. Напротив, они должны жестко встраиваться в эту модель», — уточнила губернатор.

Ранее URA.RU писало о том, что глава ХМАО нагрянула в ЕДДС окружной столицы с проверкой. Ведомство прошло проверку и работает без сбоев.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперштаба ввела новые правила для мэров во время ликвидации коммунальных аварий. Теперь главы городов и районов должны персонально отчитываться о ходе работ по устранению ЧП, а не перекладывать ответственность на замов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Если в течение четырех часов проблему решить не удается, лично мэр обязан будет отчитаться об этом в окружной депстрой, чтобы привлечь дополнительные ресурсы. Кроме того, градоначальникам придется самим выезжать на место ЧП и контролировать ход ремонтных работ», — сообщил инсайдер. В департаменте внутренней политики в ответ на запрос журналиста агентства сообщили, что в Югре будет создана централизованная модель по предотвращению коммунальных коллапсов и устранению их последствий. Планируется обеспечить муниципалитеты материалами, оборудованием и специалистами для устранения ЧП и организовать автоматизированную систему учета аварийных запасов. «Это не значит, что ОМСУ уходят от ответственности за обеспечение надежности жизнеобеспечения. Напротив, они должны жестко встраиваться в эту модель», — уточнила губернатор. Ранее URA.RU писало о том, что глава ХМАО нагрянула в ЕДДС окружной столицы с проверкой. Ведомство прошло проверку и работает без сбоев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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