Губернатор ХМАО ввела новые правила ликвидации коммунальных ЧП для мэров. Инсайд

18 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Югре создадут новую модель предотвращения ЧП на коммунальных сетях Фото: Александр Кондратюк © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперштаба ввела новые правила для мэров во время ликвидации коммунальных аварий. Теперь главы городов и районов должны персонально отчитываться о ходе работ по устранению ЧП, а не перекладывать ответственность на замов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Если в течение четырех часов проблему решить не удается, лично мэр обязан будет отчитаться об этом в окружной депстрой, чтобы привлечь дополнительные ресурсы. Кроме того, градоначальникам придется самим выезжать на место ЧП и контролировать ход ремонтных работ», — сообщил инсайдер. В департаменте внутренней политики в ответ на запрос журналиста агентства сообщили, что в Югре будет создана централизованная модель по предотвращению коммунальных коллапсов и устранению их последствий. Планируется обеспечить муниципалитеты материалами, оборудованием и специалистами для устранения ЧП и организовать автоматизированную систему учета аварийных запасов. «Это не значит, что ОМСУ уходят от ответственности за обеспечение надежности жизнеобеспечения. Напротив, они должны жестко встраиваться в эту модель», — уточнила губернатор. Ранее URA.RU писало о том, что глава ХМАО нагрянула в ЕДДС окружной столицы с проверкой. Ведомство прошло проверку и работает без сбоев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперштаба ввела новые правила для мэров во время ликвидации коммунальных аварий. Теперь главы городов и районов должны персонально отчитываться о ходе работ по устранению ЧП, а не перекладывать ответственность на замов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Если в течение четырех часов проблему решить не удается, лично мэр обязан будет отчитаться об этом в окружной депстрой, чтобы привлечь дополнительные ресурсы. Кроме того, градоначальникам придется самим выезжать на место ЧП и контролировать ход ремонтных работ», — сообщил инсайдер. В департаменте внутренней политики в ответ на запрос журналиста агентства сообщили, что в Югре будет создана централизованная модель по предотвращению коммунальных коллапсов и устранению их последствий. Планируется обеспечить муниципалитеты материалами, оборудованием и специалистами для устранения ЧП и организовать автоматизированную систему учета аварийных запасов. «Это не значит, что ОМСУ уходят от ответственности за обеспечение надежности жизнеобеспечения. Напротив, они должны жестко встраиваться в эту модель», — уточнила губернатор. Ранее URA.RU писало о том, что глава ХМАО нагрянула в ЕДДС окружной столицы с проверкой. Ведомство прошло проверку и работает без сбоев.