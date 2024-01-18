18 января 2024

Прямые рейсы из Перми в Баку приостановили до весны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, сухой суперджет, ssj100, sukhoi superjet100, sukhoi superjet 100, авиакомпания ираэро, iraero
Авиакомпания приостановила рейсы Пермь-Баку Фото:

Перевозчик приостановил прямые авиарейсы из Перми в Баку из-за значительного снижения спроса. Об этом изданию Business Class сообщили в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро».

«Из расписания международного аэропорта „Пермь“ убрали прямые рейсы до столицы Азербайджана Баку. Перевозчик, осуществляющий рейсы по направлению, вынужден приостановить полеты до весны», — сообщает Business Class.

Авиаперевозчик составил полетную программу Пермь — Баку с ноября 2023 по весну текущего года. Самолеты Superjet вылетали каждый вторник. До столицы Азербайджана пассажиры могли добраться за три часа.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перевозчик приостановил прямые авиарейсы из Перми в Баку из-за значительного снижения спроса. Об этом изданию Business Class сообщили в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро». «Из расписания международного аэропорта „Пермь“ убрали прямые рейсы до столицы Азербайджана Баку. Перевозчик, осуществляющий рейсы по направлению, вынужден приостановить полеты до весны», — сообщает Business Class. Авиаперевозчик составил полетную программу Пермь — Баку с ноября 2023 по весну текущего года. Самолеты Superjet вылетали каждый вторник. До столицы Азербайджана пассажиры могли добраться за три часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...