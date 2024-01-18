Общество Транспорт Прямые рейсы из Перми в Баку приостановили до весны 19 января 2024 в 10:22 Размер текста - 17 + Авиакомпания приостановила рейсы Пермь-Баку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перевозчик приостановил прямые авиарейсы из Перми в Баку из-за значительного снижения спроса. Об этом изданию Business Class сообщили в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро». «Из расписания международного аэропорта „Пермь“ убрали прямые рейсы до столицы Азербайджана Баку. Перевозчик, осуществляющий рейсы по направлению, вынужден приостановить полеты до весны», — сообщает Business Class. Авиаперевозчик составил полетную программу Пермь — Баку с ноября 2023 по весну текущего года. Самолеты Superjet вылетали каждый вторник. До столицы Азербайджана пассажиры могли добраться за три часа. Перевозчик приостановил прямые авиарейсы из Перми в Баку из-за значительного снижения спроса. Об этом изданию Business Class сообщили в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро». «Из расписания международного аэропорта „Пермь“ убрали прямые рейсы до столицы Азербайджана Баку. Перевозчик, осуществляющий рейсы по направлению, вынужден приостановить полеты до весны», — сообщает Business Class. Авиаперевозчик составил полетную программу Пермь — Баку с ноября 2023 по весну текущего года. Самолеты Superjet вылетали каждый вторник. До столицы Азербайджана пассажиры могли добраться за три часа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям