Прямые рейсы из Перми в Баку приостановили до весны

Авиакомпания приостановила рейсы Пермь-Баку
Перевозчик приостановил прямые авиарейсы из Перми в Баку из-за значительного снижения спроса. Об этом изданию Business Class сообщили в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро».
«Из расписания международного аэропорта „Пермь“ убрали прямые рейсы до столицы Азербайджана Баку. Перевозчик, осуществляющий рейсы по направлению, вынужден приостановить полеты до весны», — сообщает Business Class.
Авиаперевозчик составил полетную программу Пермь — Баку с ноября 2023 по весну текущего года. Самолеты Superjet вылетали каждый вторник. До столицы Азербайджана пассажиры могли добраться за три часа.
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