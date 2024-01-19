Генпрокуратура взяла на контроль отказ в реабилитации инвалиду из Магнитогорска

19 января 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране здоровья несовершеннолетних Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль проверку отказа в реабилитации ребенку-инвалиду из Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял на контроль публикацию средств массовой информации об отказе в проведении реабилитации ребенку-инвалиду из Магнитогорска из-за неверно заполненных документов. Дано поручение силами аппарата региональной прокуратуры разобраться в проблеме, проверить исполнение законодательства об охране здоровья несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что по итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало об отказе в реабилитации, который получила семья с ребенком-инвалидом из Магнитогорска из-за неправильно заполненного диагноза для комиссии. Ребенок с ДЦП и другими диагнозами пропустил терапию в конце 2023 года и не смог получить ортопедическую обувь и другие средства реабилитации.

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль проверку отказа в реабилитации ребенку-инвалиду из Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял на контроль публикацию средств массовой информации об отказе в проведении реабилитации ребенку-инвалиду из Магнитогорска из-за неверно заполненных документов. Дано поручение силами аппарата региональной прокуратуры разобраться в проблеме, проверить исполнение законодательства об охране здоровья несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что по итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало об отказе в реабилитации, который получила семья с ребенком-инвалидом из Магнитогорска из-за неправильно заполненного диагноза для комиссии. Ребенок с ДЦП и другими диагнозами пропустил терапию в конце 2023 года и не смог получить ортопедическую обувь и другие средства реабилитации.