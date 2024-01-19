Генпрокуратура взяла на контроль отказ в реабилитации инвалиду из Магнитогорска

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, прокуратура, прокурор
Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране здоровья несовершеннолетних Фото:

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль проверку отказа в реабилитации ребенку-инвалиду из Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял на контроль публикацию средств массовой информации об отказе в проведении реабилитации ребенку-инвалиду из Магнитогорска из-за неверно заполненных документов. Дано поручение силами аппарата региональной прокуратуры разобраться в проблеме, проверить исполнение законодательства об охране здоровья несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что по итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало об отказе в реабилитации, который получила семья с ребенком-инвалидом из Магнитогорска из-за неправильно заполненного диагноза для комиссии. Ребенок с ДЦП и другими диагнозами пропустил терапию в конце 2023 года и не смог получить ортопедическую обувь и другие средства реабилитации.

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Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль проверку отказа в реабилитации ребенку-инвалиду из Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял на контроль публикацию средств массовой информации об отказе в проведении реабилитации ребенку-инвалиду из Магнитогорска из-за неверно заполненных документов. Дано поручение силами аппарата региональной прокуратуры разобраться в проблеме, проверить исполнение законодательства об охране здоровья несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что по итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало об отказе в реабилитации, который получила семья с ребенком-инвалидом из Магнитогорска из-за неправильно заполненного диагноза для комиссии. Ребенок с ДЦП и другими диагнозами пропустил терапию в конце 2023 года и не смог получить ортопедическую обувь и другие средства реабилитации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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