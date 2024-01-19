Генпрокуратура взяла на контроль отказ в реабилитации инвалиду из Магнитогорска

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль проверку отказа в реабилитации ребенку-инвалиду из Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял на контроль публикацию средств массовой информации об отказе в проведении реабилитации ребенку-инвалиду из Магнитогорска из-за неверно заполненных документов. Дано поручение силами аппарата региональной прокуратуры разобраться в проблеме, проверить исполнение законодательства об охране здоровья несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что по итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало об отказе в реабилитации, который получила семья с ребенком-инвалидом из Магнитогорска из-за неправильно заполненного диагноза для комиссии. Ребенок с ДЦП и другими диагнозами пропустил терапию в конце 2023 года и не смог получить ортопедическую обувь и другие средства реабилитации.
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