В Магнитогорске ребенку-инвалиду отказали в реабилитации

18 января 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Из-за неверно заполненных документов малыш пропустил реабилитацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, ребенку-инвалиду отказали в проведении реабилитации из-за неверно заполненных документов. Об этом URA.RU сообщила мама ребенка. «Дочь родилась в феврале 2023 года недоношенной. В июне нам порекомендовали оформить инвалидность по ряду заболеваний, но основное было написано неверно, документы вернули. В результате мы не успели пройти курс реабилитации в конце 2023 года и скорее всего не попадаем на февраль 2024 года», — рассказала URA.RU мама девочки Елена А. Мама ребенка уточнила, что малышке поставили ряд тяжелых диагнозов, в том числе ДЦП и тугоухость. Однако основной диагноз в документах для получения инвалидности на комиссии был указан неправильно, поэтому их нужно переписать. Это вновь приведет к пропуску курса реабилитации по сертификату, который должна выдать соцзащита после оформления инвалидности. Также из-за этой ошибки девочка не сможет получить ортопедическую обувь, слуховые аппараты и другие средства для восстановления, которые нужны как можно быстрее. «Педиатр после моих жалоб довела меня до слез и заявила, что будет со мной теперь разговаривать по-другому. Зачем существует все эти инстанции, если после обращения к ним становится только хуже? Я уже не верю, что мы сможем что-то получить», — добавила мама девочки. URA.RU обратилось в пресс-службу регионального минздрава с просьбой прокомментировать ситуацию. Запрос взят в работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, ребенку-инвалиду отказали в проведении реабилитации из-за неверно заполненных документов. Об этом URA.RU сообщила мама ребенка. «Дочь родилась в феврале 2023 года недоношенной. В июне нам порекомендовали оформить инвалидность по ряду заболеваний, но основное было написано неверно, документы вернули. В результате мы не успели пройти курс реабилитации в конце 2023 года и скорее всего не попадаем на февраль 2024 года», — рассказала URA.RU мама девочки Елена А. Мама ребенка уточнила, что малышке поставили ряд тяжелых диагнозов, в том числе ДЦП и тугоухость. Однако основной диагноз в документах для получения инвалидности на комиссии был указан неправильно, поэтому их нужно переписать. Это вновь приведет к пропуску курса реабилитации по сертификату, который должна выдать соцзащита после оформления инвалидности. Также из-за этой ошибки девочка не сможет получить ортопедическую обувь, слуховые аппараты и другие средства для восстановления, которые нужны как можно быстрее. «Педиатр после моих жалоб довела меня до слез и заявила, что будет со мной теперь разговаривать по-другому. Зачем существует все эти инстанции, если после обращения к ним становится только хуже? Я уже не верю, что мы сможем что-то получить», — добавила мама девочки. URA.RU обратилось в пресс-службу регионального минздрава с просьбой прокомментировать ситуацию. Запрос взят в работу.