22 января 2024

Дело водителя автобуса, насмерть сбившего челябинца, передано в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело 41-летнего водителя автобуса №123 передано в суд Фото:

Дело в отношении водителя автобуса №123, насмерть сбившего пешехода в Челябинске осенью 2023 года, передали в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего водителя автобуса. Дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Мужчину обвиняют в преступлении по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе расследования на три автобуса НефАЗ общей стоимостью 9 млн рублей был наложен арест.

Челябинец погиб под колесами автобуса №123 в ноябре 2023 года. Молодой человек находился на пешеходном переходе, когда водитель автобуса повернул с улицы Лесопарковая на Проспект Ленина. На следующий день на месте происшествия появились цветы.

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Дело в отношении водителя автобуса №123, насмерть сбившего пешехода в Челябинске осенью 2023 года, передали в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего водителя автобуса. Дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в ведомстве. Мужчину обвиняют в преступлении по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе расследования на три автобуса НефАЗ общей стоимостью 9 млн рублей был наложен арест. Челябинец погиб под колесами автобуса №123 в ноябре 2023 года. Молодой человек находился на пешеходном переходе, когда водитель автобуса повернул с улицы Лесопарковая на Проспект Ленина. На следующий день на месте происшествия появились цветы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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