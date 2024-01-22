Дело водителя автобуса, насмерть сбившего челябинца, передано в суд

23 января 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Дело 41-летнего водителя автобуса №123 передано в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дело в отношении водителя автобуса №123, насмерть сбившего пешехода в Челябинске осенью 2023 года, передали в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего водителя автобуса. Дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в ведомстве. Мужчину обвиняют в преступлении по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе расследования на три автобуса НефАЗ общей стоимостью 9 млн рублей был наложен арест. Челябинец погиб под колесами автобуса №123 в ноябре 2023 года. Молодой человек находился на пешеходном переходе, когда водитель автобуса повернул с улицы Лесопарковая на Проспект Ленина. На следующий день на месте происшествия появились цветы.

Дело в отношении водителя автобуса №123, насмерть сбившего пешехода в Челябинске осенью 2023 года, передали в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего водителя автобуса. Дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в ведомстве. Мужчину обвиняют в преступлении по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе расследования на три автобуса НефАЗ общей стоимостью 9 млн рублей был наложен арест. Челябинец погиб под колесами автобуса №123 в ноябре 2023 года. Молодой человек находился на пешеходном переходе, когда водитель автобуса повернул с улицы Лесопарковая на Проспект Ленина. На следующий день на месте происшествия появились цветы.