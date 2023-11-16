16 ноября 2023

Челябинцы принесли цветы к месту, где насмерть сбили студента. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
На месте трагедии появились букеты Фото:

Жители Челябинска принесли цветы к пешеходному переходу возле ЮУрГУ, где водитель автобуса сбил насмерть 20-летнего студента. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Видео с места в Челябинске, где вчера автобус задавил студента. Он умер на пешеходном переходе», — сообщил URA.RU источник. На месте происшествия появились цветы, следует из видео.

Смертельное ДТП произошло 15 ноября у дома по проспекту Ленина, 87. 41-летний водитель автобуса №123 сбил парня на нерегулируемом пешеходном переходе. Студент получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. По информации URA.RU, за рулем автобуса был уроженец ближнего зарубежья, год назад оформивший российское гражданство. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой города на контроль.

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Жители Челябинска принесли цветы к пешеходному переходу возле ЮУрГУ, где водитель автобуса сбил насмерть 20-летнего студента. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Видео с места в Челябинске, где вчера автобус задавил студента. Он умер на пешеходном переходе», — сообщил URA.RU источник. На месте происшествия появились цветы, следует из видео. Смертельное ДТП произошло 15 ноября у дома по проспекту Ленина, 87. 41-летний водитель автобуса №123 сбил парня на нерегулируемом пешеходном переходе. Студент получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. По информации URA.RU, за рулем автобуса был уроженец ближнего зарубежья, год назад оформивший российское гражданство. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой города на контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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