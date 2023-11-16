На месте трагедии появились букеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска принесли цветы к пешеходному переходу возле ЮУрГУ, где водитель автобуса сбил насмерть 20-летнего студента. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Видео с места в Челябинске, где вчера автобус задавил студента. Он умер на пешеходном переходе», — сообщил URA.RU источник. На месте происшествия появились цветы, следует из видео.

Смертельное ДТП произошло 15 ноября у дома по проспекту Ленина, 87. 41-летний водитель автобуса №123 сбил парня на нерегулируемом пешеходном переходе. Студент получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. По информации URA.RU, за рулем автобуса был уроженец ближнего зарубежья, год назад оформивший российское гражданство. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой города на контроль.