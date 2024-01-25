В Харькове уничтожили свыше 30 боевиков «Кракена»* и РДК*

Удары нанесены вечером 23 января, заявил Сергей Лебедев Фото: U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожила в Харькове более 30 «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»)» и «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В этот раз накрыли личный состав бандеровцев из группировки „Кракен“ и их подведомственных из так называемого „Русского добровольческого корпуса“», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.

Координатор Николаевского подполья добавил, что также было уничтожено свыше 100 бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, удары нанесены вечером 23 января.

*«Русский добровольческий корпус» признан в России террористической организацией

*«Кракен» входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»