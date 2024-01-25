В Харькове уничтожили свыше 30 боевиков «Кракена»* и РДК*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пэтриот. ПВО. stock, залп, сша, ракета, пво, patriot,  stock, пэтриот
Удары нанесены вечером 23 января, заявил Сергей Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожила в Харькове более 30 «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»)» и «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В этот раз накрыли личный состав бандеровцев из группировки „Кракен“ и их подведомственных из так называемого „Русского добровольческого корпуса“», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.

Координатор Николаевского подполья добавил, что также было уничтожено свыше 100 бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, удары нанесены вечером 23 января.

*«Русский добровольческий корпус» признан в России террористической организацией

*«Кракен» входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия России уничтожила в Харькове более 30 «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»)» и «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. «В этот раз накрыли личный состав бандеровцев из группировки „Кракен“ и их подведомственных из так называемого „Русского добровольческого корпуса“», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор Николаевского подполья добавил, что также было уничтожено свыше 100 бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, удары нанесены вечером 23 января. *«Русский добровольческий корпус» признан в России террористической организацией *«Кракен» входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...