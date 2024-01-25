В Подмосковье спасли собаку от участи кота Твикса

В Подмосковье нашли той-терьера Арчи, которого высадили из поезда без хозяина

25 января 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

В Московской области удалось предотвратить трагедию, похожую на историю с котом Твиксом, которого выкинула из поезда проводница, посчитав беспризорным. Той-терьера Арчи, разлученного со своим хозяином, удалось найти и вернуть. По данным telegram-канала Baza, хозяин Арчи поругался с другим пассажиром, из-за чего мужчину высадили из вагона электрички в Подмосковье, а собака осталась внутри. Охрана заметила питомца и выпустила его на ближайшей станции. На поиски Арчи потратили больше недели, однако усилиями неравнодушных граждан собаку удалось найти и вернуть хозяину. Трагическая история кота Твикса взбудоражила сердца неравнодушных россиян 20 января. Проводница поезда выбросила кота из вагона, решив, что он беспризорный. Несколько дней волонтеры искали Твикса, но нашли его замерзшим насмерть. На проводницу, не проверившую тот факт, что на кота был куплен специальный билет, было заведено уголовное дело. Ей вменяют жестокое обращение с животными. История обрела огласку и на Западе: пользователи соцсети X осудили действия проводницы и даже предложили посадить ее в «Черный дельфин».