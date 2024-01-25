Раскрыты детали уголовного дела кота Твикса, которого выкинули из поезда

Уголовное дело, которое возбудили после гибели кота Твикса, квалифицировано как жестокое обращение с животными. В настоящий момент в нем нет фигурантов.
«Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животными, уголовное дело возбуждено по этой статье», — сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что на данный момент в нем нет фигурантов.
Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла кота за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове, несмотря на то, что на него был куплен билет. Животное разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшего насмерть.
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