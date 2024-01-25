Происшествия Криминал Раскрыты детали уголовного дела кота Твикса, которого выкинули из поезда В уголовном деле кота Твикса пока нет фигурантов 25 января 2024 в 14:31 Размер текста - 17 + Уголовное дело после инцидента с котом Твиксом квалифицировано как жестокое обращение с животными (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уголовное дело, которое возбудили после гибели кота Твикса, квалифицировано как жестокое обращение с животными. В настоящий момент в нем нет фигурантов. «Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животными, уголовное дело возбуждено по этой статье», — сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что на данный момент в нем нет фигурантов. Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла кота за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове, несмотря на то, что на него был куплен билет. Животное разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшего насмерть. Уголовное дело, которое возбудили после гибели кота Твикса, квалифицировано как жестокое обращение с животными. В настоящий момент в нем нет фигурантов. «Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животными, уголовное дело возбуждено по этой статье», — сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что на данный момент в нем нет фигурантов. Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла кота за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове, несмотря на то, что на него был куплен билет. Животное разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшего насмерть. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям