Раскрыты детали уголовного дела кота Твикса, которого выкинули из поезда

В уголовном деле кота Твикса пока нет фигурантов
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Интервью с Георгием Сатаровым. Москва, кошка, кот, котик, милота, британка, британская короткошерстая
Уголовное дело после инцидента с котом Твиксом квалифицировано как жестокое обращение с животными (архивное фото) Фото:

Уголовное дело, которое возбудили после гибели кота Твикса, квалифицировано как жестокое обращение с животными. В настоящий момент в нем нет фигурантов.

«Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животными, уголовное дело возбуждено по этой статье», — сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что на данный момент в нем нет фигурантов.

Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла кота за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове, несмотря на то, что на него был куплен билет. Животное разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшего насмерть.

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Уголовное дело, которое возбудили после гибели кота Твикса, квалифицировано как жестокое обращение с животными. В настоящий момент в нем нет фигурантов. «Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животными, уголовное дело возбуждено по этой статье», — сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что на данный момент в нем нет фигурантов. Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла кота за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове, несмотря на то, что на него был куплен билет. Животное разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшего насмерть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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