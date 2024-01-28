Путин обратился к сотрудникам госархива ВМФ

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Владимир Путин поздравил сотрудников госархива ВМФ Фото:

Президент России Владимир Путин направил поздравления сотрудникам Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ) в связи с их 300-летием. Глава государства отметил, что специалисты архива сделали большой вклад в сохранение истории русских моряков.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 300-летием Российского государственного архива Военно-Морского Флота», — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте Кремля. Президент выразил признание специалистам архива за их значительный вклад в сохранение истории русских моряков, великих флотоводцев и других видных мореплавателей.

В своей телеграмме Путин пожелал коллективу здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности. Российский лидер подчеркнул, что они достойно продолжают традиции предшественников и активно развивают отечественное архивное дело.

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Президент России Владимир Путин направил поздравления сотрудникам Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ) в связи с их 300-летием. Глава государства отметил, что специалисты архива сделали большой вклад в сохранение истории русских моряков. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 300-летием Российского государственного архива Военно-Морского Флота», — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте Кремля. Президент выразил признание специалистам архива за их значительный вклад в сохранение истории русских моряков, великих флотоводцев и других видных мореплавателей. В своей телеграмме Путин пожелал коллективу здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности. Российский лидер подчеркнул, что они достойно продолжают традиции предшественников и активно развивают отечественное архивное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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