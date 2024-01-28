Путин обратился к сотрудникам госархива ВМФ

Президент России Владимир Путин направил поздравления сотрудникам Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ) в связи с их 300-летием. Глава государства отметил, что специалисты архива сделали большой вклад в сохранение истории русских моряков.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 300-летием Российского государственного архива Военно-Морского Флота», — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте Кремля. Президент выразил признание специалистам архива за их значительный вклад в сохранение истории русских моряков, великих флотоводцев и других видных мореплавателей.
В своей телеграмме Путин пожелал коллективу здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности. Российский лидер подчеркнул, что они достойно продолжают традиции предшественников и активно развивают отечественное архивное дело.
Президент России Владимир Путин направил поздравления сотрудникам Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ) в связи с их 300-летием. Глава государства отметил, что специалисты архива сделали большой вклад в сохранение истории русских моряков. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 300-летием Российского государственного архива Военно-Морского Флота», — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте Кремля. Президент выразил признание специалистам архива за их значительный вклад в сохранение истории русских моряков, великих флотоводцев и других видных мореплавателей. В своей телеграмме Путин пожелал коллективу здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности. Российский лидер подчеркнул, что они достойно продолжают традиции предшественников и активно развивают отечественное архивное дело.