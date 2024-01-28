Армия и оружие Путин обратился к сотрудникам госархива ВМФ 28 января 2024 в 19:42 Размер текста - 17 + Владимир Путин поздравил сотрудников госархива ВМФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин направил поздравления сотрудникам Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ) в связи с их 300-летием. Глава государства отметил, что специалисты архива сделали большой вклад в сохранение истории русских моряков. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 300-летием Российского государственного архива Военно-Морского Флота», — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте Кремля. Президент выразил признание специалистам архива за их значительный вклад в сохранение истории русских моряков, великих флотоводцев и других видных мореплавателей. В своей телеграмме Путин пожелал коллективу здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности. Российский лидер подчеркнул, что они достойно продолжают традиции предшественников и активно развивают отечественное архивное дело. Президент России Владимир Путин направил поздравления сотрудникам Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ) в связи с их 300-летием. Глава государства отметил, что специалисты архива сделали большой вклад в сохранение истории русских моряков. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 300-летием Российского государственного архива Военно-Морского Флота», — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте Кремля. Президент выразил признание специалистам архива за их значительный вклад в сохранение истории русских моряков, великих флотоводцев и других видных мореплавателей. В своей телеграмме Путин пожелал коллективу здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности. Российский лидер подчеркнул, что они достойно продолжают традиции предшественников и активно развивают отечественное архивное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям