Прокуратура взяла на контроль ДТП в Березниках, где машина сбила детей

В Пермском крае прокуратура следит за расследованием аварии с участием детей
В Пермском крае прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП в Березниках, в котором пострадали несколько детей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
«Сотрудники краевой прокуратуры взяли на контроль ход процессуальной проверки аварии в Березниках, где 27 января автомобиль Lada Vesta въехал в толпу людей на тротуаре. Пострадали пять детей», — передает «АИФ-Прикамье», ссылаясь на данные прокуратуры.
По данным ведомства, двое детей с травмами отправили после ДТП в больницу имени академика Вагнера. Остальным помощь оказали прямо на месте аварии, отметили в прокуратуре.
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