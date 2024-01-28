28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Прокуратура взяла на контроль ДТП в Березниках, где машина сбила детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кондиционеры на главных улицах города. Пермь, прокуратура пермского края, кондиционеры
В Пермском крае прокуратура следит за расследованием аварии с участием детей Фото:

В Пермском крае прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП в Березниках, в котором пострадали несколько детей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«Сотрудники краевой прокуратуры взяли на контроль ход процессуальной проверки аварии в Березниках, где 27 января автомобиль Lada Vesta въехал в толпу людей на тротуаре. Пострадали пять детей», — передает «АИФ-Прикамье», ссылаясь на данные прокуратуры.

По данным ведомства, двое детей с травмами отправили после ДТП в больницу имени академика Вагнера. Остальным помощь оказали прямо на месте аварии, отметили в прокуратуре.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП в Березниках, в котором пострадали несколько детей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. «Сотрудники краевой прокуратуры взяли на контроль ход процессуальной проверки аварии в Березниках, где 27 января автомобиль Lada Vesta въехал в толпу людей на тротуаре. Пострадали пять детей», — передает «АИФ-Прикамье», ссылаясь на данные прокуратуры. По данным ведомства, двое детей с травмами отправили после ДТП в больницу имени академика Вагнера. Остальным помощь оказали прямо на месте аварии, отметили в прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...